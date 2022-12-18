Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 - Altınordu: 1
Spor Toto 1. Ligin 18. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Ligin 18. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sol kanatta topla buluşan Emircan, topu kaleye gönderdi. Yerden seken topu kaleci Göktüğ kornere çeldi.
19. dakikada Cengizhan’ın ceza sahası sol çaprazından rakip kalenin sağ köşesine vurduğu top, az farkla dışarıya çıktı.
32. dakikada sol kanattan topu süren Ahmet İlhan’ın rakip ceza sahasında açtığı ortaya Şeref Özcan uzanarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
35. dakikada Altınordu’da sağ kanattan kullanılan serbest vuruştan gelen ortayı karşılayan Rıdvan topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolün ardından Mustafa Akbaş’tan seken topu alan Furkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada rakip ceza sahası içinde Olanare’nin kafayla indirdiği topa Eren Tozlu röveşatayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Özcan Sultanoğlu xx
Erzurumspor FK: Göktüğ xx, Mustafa Akbaş xx, Mustafa Yumlu xx, Cengizhan xx, Orhan Ovacıklı xx (Ufuk dk. 90+4 ?), Süleyman Koç xx (Hasek dk. 65 xx), Shala xx (Alican dk. 65 xx), Furkan xx, Estrela xx, Olanare xxx (Celal dk. 85 ?), Eren Tozlu xxx
Yedekler: Rıdvan, Sefa, Bergdich, Fırat, Özgür Sert, Yakup
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Altınordu: Ali Emre xx, Volkan xx, Kubilay xx (Sami dk. 77 x), Metehan xx (Hasan Hüseyin dk. 77 x), Ali xx, Emircan xx, Rıdvan Koçak xx, Erdi xx, Rahmi xx, Şeref Özcan xxx (Muzaffer dk. 85 ?), Ahmet İlhan xxx
Yedekler: Serhat, Mert, Furkan Metin, Abdullah, Yusuf Can, Furkan Yöntem
Teknik Direktör: Cüneyt Yis
Goller: Şeref Özcan (dk. 32) (Altınordu), Furkan (dk. 44), Eren Tozlu (dk. 72) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Cengizhan (Erzurumspor FK), Rıdvan Koçak, Şeref Özcan (Altınordu)