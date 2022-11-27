Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Bandırmaspor: 2
Spor Toto 1. Ligin 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Ligin 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Caner Hüseyin Bağ, sol çaprazdan sert şutunda kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.
32. dakikada orta sahadan rakip ceza sahasına sokulan Estrela’nın pasında ceza sahası içinde Rosheuvel’in şutu üstten auta gitti.
47. dakikada sağ kanattan Shala’nın ortasında arka direkte Eren kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
63. dakikada Bandırmaspor’da Atabey’in pasını karşılayan Kerim Avcı kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Kerim Avcı topu filelerle buluşturdu. 1-1
74. dakikada Rosheuvel’in sol kanattan topuk pasında topla buluşan Cengizhan’ın şutu kalecide kaldı.
87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kerim Avcı’nın sol çaprazdan şutu ağlara gitti. 1-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Mehmet Ali Akkor xx, Mert Bulut xx
Erzurumspor FK: Göktüğ xx, Mustafa Akbaş xx, Mustafa Yumlu xx, Cengizhan xx, Orhan Ovacıklı xx, Batuhan xx (Furkan dk. 60 xx), Shala xx (Sefa Akgün dk. 70 xx), Rosheuvel xx (Celal Hanalp dk. 85 ?), Estrela xx, Olanare xxx, Eren Tozlu xxx
Yedekler: Rıdvan, Ufuk, Bergdich, Eyüp, Yakup, Özgür Sert, Alican
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Bandırmaspor: Gkelios xx, Fatih Kuruçuk xx, Koutroumpis xx, Okan Alkan x (Alpay Koldaş dk. 38 xx), Caner Cavlun xx, Mulumba x (Dembele dk. 64 xx), Sedat Şahintürk xx (Camara dk. 90 ?), Mehmet Özcan xx, Atabey Çiçek xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 65 xx), Kerim Avcı xxx (Manos dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx
Yedekler: Hüseyin Koç, Batuhan Adıgüzel, Emir Şenocak, Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Eren Tozlu (dk. 47) (Erzurumspor FK), Kerim Avcı (dk. 63 ve 87) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Atabey, Alpay Koldaş, Sedat Şahintürk, Caner Hüseyin Bağ, Dembele (Bandırmaspor), Olanare, Furkan (Erzurumspor FK)