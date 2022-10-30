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Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor 30.10.2022, 18:07
Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Erzurumspor’da sağ kanattan ilerleyen Olanare’nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in vuruşunda kaleci kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.

53. dakikada sağ kanattan Shala’nın ortasında ceza sahası içinde Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

90+5. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mete Kaan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ali Can Alp, xx, Mehmet Akıncık xx

Erzurumspor FK: Göktuğ xx, Orhan Ovacıklı xx (Celal dk. 90+4 ?), Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Cengizhan xx, Shala xx (Sefa Akgün dk. 87 ?), Hasek xx, Estrela xx, Rosheuvel xx (Hasan Batuhan dk. 74 xx), Eren Tozlu xxx, Olanare xxx (Özgür Sert dk. 90+4 ?)

Yedekler: Rıdvan, Bergdich, Fırat Şaşi, Eyüp Oskan, Hüseyin, Alperen

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Eyüpspor.: Harun xx, Alpaslan xx, Murat Uçar xx, Ömer Bayram xx, Fethi Özer xx, Sinan xx, Taşkın xx, Ahmed xx (Mete Kaan dk. 89 xx), Cenk Ahmet xx (Sekidika dk. 58 xx), Eze xx (Dibba dk. 71 xx), Babel xxx

Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan, Bekir Yılmaz, Badji

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Mete Kaan Demir (dk. 90+5) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

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