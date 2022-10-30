Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 0 - Eyüpspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Erzurumspor’da sağ kanattan ilerleyen Olanare’nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in vuruşunda kaleci kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.
53. dakikada sağ kanattan Shala’nın ortasında ceza sahası içinde Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
90+5. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mete Kaan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ali Can Alp, xx, Mehmet Akıncık xx
Erzurumspor FK: Göktuğ xx, Orhan Ovacıklı xx (Celal dk. 90+4 ?), Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Cengizhan xx, Shala xx (Sefa Akgün dk. 87 ?), Hasek xx, Estrela xx, Rosheuvel xx (Hasan Batuhan dk. 74 xx), Eren Tozlu xxx, Olanare xxx (Özgür Sert dk. 90+4 ?)
Yedekler: Rıdvan, Bergdich, Fırat Şaşi, Eyüp Oskan, Hüseyin, Alperen
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Eyüpspor.: Harun xx, Alpaslan xx, Murat Uçar xx, Ömer Bayram xx, Fethi Özer xx, Sinan xx, Taşkın xx, Ahmed xx (Mete Kaan dk. 89 xx), Cenk Ahmet xx (Sekidika dk. 58 xx), Eze xx (Dibba dk. 71 xx), Babel xxx
Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan, Bekir Yılmaz, Badji
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Mete Kaan Demir (dk. 90+5) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Mete Kaan Demir (Eyüpspor)