Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 - Tuzlaspor: 3
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Tuzlaspor’u 4-3 yendi.
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında A. Denizlispor, konuk etiği Tuzlaspor’u 4-3 yendi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada taçtan gelen topa İsmail’in elle oynaması sonucu VAR’ın uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
8. dakikada ceza sahası içinde Denizlispor’un uzaklaştıramadığı topla buluşan Cisse, rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara bıraktı. 1-1
30. dakikada Berkant’ın sağ çaprazdan vurduğu top savunmaya çarparak penaltı noktasında bulunan Ömer’in önünde kaldı. Ömer, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 2-1
35. dakikada sol çaprazdan Adeniyi’nin gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Bünyamin, kaleye yönünü çevirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
47. dakikada Mustafa’nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top sağ direğin dibinden ağlara gitti. 3-2
51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasını içine rakiplerini çalımlayarak giren Mustafa’nın vurduğu top, savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 4-2
80. dakikada ceza sahası içinde Bünyamin’in Muhammed’le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adeniyi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-3
Hakemler: Adem Cinek xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Şengül xx
A. Denizlispor: Hüseyin xx, Hakan xx, Muhammed xx, Berkant xx (Okan dk. 62 x), Gökhan xx, Muhammed xx, Djedje xx, Emre xx, Bekir x, Mustafa xxx, Ömer xxx (Erdal dk. 90 ?)
Yedekler: Ali Eren, Şerefhan, Asım, Emre, Alaattin, Samet, Melik, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Yahaya xx (İbrahim dk. 64 x), Gökhan Akkan xx, İsmail xx (Emirhan dk. 64 x), Ogün xx, Cisse xxx, Mata xx (Mehmet dk. 82?), Erol Can xx (Kone dk. 59 x), Mustafa Emre xx (Muhammed Demirci dk. 82 ?), Bünyamin xx, Adeniyi xx
Yedekler: Angeler, Olatunbosun, Kerem, Savıc
Teknik Direktör: Barış Yılmazer
Goller: Ömer (dk. 5), (dk. 30), Mustafa (dk. 47) (dk. 51) (Denizlispor), Cisse (dk. 8), Bünyamin (dk. 35), Adeniyi (dk. 80) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Emre, Mustafa, Gökhan, Djedje, Hüseyin (Denizlispor)