Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Emre’nin sağ kanattan ortasında Bekir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe vurduktan sonra kaleciye çarparak kornere gitti.
17. dakikada kullanılan korner atışında ceza sahasında yaşanan karambolde Oğuz yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
27. dakikada köşe vuruşunda topun Oğuz’un eline çarpması sonucu VAR’a giden hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-1
52. dakikada Mustafa’nın derinlemesine pasında ceza sahası içine giren Özer, karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı.
90. dakikanın uzatma anlarında iki takımın teknik direktörleri kırmızı kart gördü.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yunus Dursun xx, Deniz Turgut xx, Sezgin Çınar xx
Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan xx, Hakan xx, Oğuz xx, Emre xx, Djedje xx, Muhammed Özkal xx (Schwechlen dk. 38 x), Muhammed Gönülaçar xx, Bekir xx, Mustafa xx, Özer xx
Yedekler: Abdulkadir, Asım, Ömer, Okan, Erdal, Mehmet Eren, Berkant, Samet Emre, Oğuzhan
Teknik Direktör: Giray Bulak
Manisa FK: Samet xx, Ba xx, Domgjoni xx, Ayberk xx (Çağrı dk. 81 ?), Muhammet Taha xx, Diallo xx, Prib xx (Tabla dk. 62 x), Burak xx, Gakpa xx (Da Silva dk. 81 ?), Batuhan xx (Kadir Kaan dk. 53 x), Adem xx (Mehmet dk. 62 x)
Yedekler: Muhammed Birkan, Anıl, Mert Ali, Fırat, Oktay
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Mustafa (dk. 17) (Denizlispor), Gakpa (dk. 27) (Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Giray Bulak (Denizlispor), Levent Eriş (Manisa FK)
Sarı kartlar: Gakpa, Muhammet Taha, Domgjoni (Manisa FK), Schwechlen (Denizlispor)