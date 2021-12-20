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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Ümraniyespor’un 1-0’lık mağlup etti.

Spor 20.12.2021, 22:19
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Ümraniyespor’un 1-0’lık mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Ümraniyespor atağa geçtiği sırada Yacine Bammou ceza sahası içerisindeki sert vuruşunda top kaleciye çarparak dışarı çıktı. Korner kararı ardından Kartal Kayra Yılmaz asist pasını vererek kafa vuruşuyla Antonio Mrsıc takımını öne geçirdi. 0-1

52. dakikada Ümraniyespor oyuncusu Yacine Bammou topu uzun bir süre sürmesinin ardından ceza sahasına yakın noktadan yaptığı sert vuruşu filelerle buluşmak üzereyken yeşil-siyahlı kaleci Hüseyin Altıntaş kurtardı.

75. dakikada baskıya devam eden Ümraniyespor oyuncusu Yusuf Emre Gültekin uzaktan vurduğu şut ile meşin yuvarlağını filelerle buluşturmak isterken top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

81. dakikada Denizlispor’dan Brıce Dja Djedje, atağa geçtiği sırada ceza sahasına yakın noktadan vurduğu sert şut Orkun Özdemir’in kucağında kaldı.

Stat: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Mehmet Şengül xx, Bersan Duran xx,

Denizlispor: Adam Stackhowıak xx (Hüseyin Altıntaş dk. 46 xx), Hakan Çinemre xx, Asım Hamzaçebi xx (Muhammed Gönülaçar dk. 46 xx), Mustafa Çeçenoğlu xx, Özer Özdemir xx (Emre Sağlık dk. 77 xx), Bekir Turaç Böke xx Veton Tusha dk. 46 xx), Leo Schwechlen xx, Bünyamin Balat xx (Erdal Akdarı dk. 84 ?), Gökhan Süzen xx, Brahim Darri xx, Brıce Dja Djedje xx

Yedekler: Muhammet Özkal, Burak Gümüştaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Alim Öztürk xx, Idrıssa Camara xx, Yacıne Bammou xx (Olanrewaju Kehınde 90+4 ?), Onur Ayık xx (Yonathan Del Valle dk. 84 ?), Emre Nefiz xx (Tahsin Hacımustafaoğlu dk. 90+4 ?), Oğuz Gürbulak xx, Antonıo Mrsıc xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 66 xx), Kartal Kayra Yılmaz xx, Tomıslav Glumac xx, Faruk Can Genç xx

Yedekler: Anıl Demir, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Muammer Denizhan Taşkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Mrsic (dk. 21) (Ümraiyespor)

Sarı kartlar: Gökhan (Denizlispor), Faruk, Oğuz (Ümraiyespor)

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