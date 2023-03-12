Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 - Erzurumspor FK: 2
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor Futbol Kulübü’ne 2-0 yenildi.
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor Futbol Kulübü’ne 2-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Gökhan’ın kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa ceza alanı dışından gelişine sert vuran Emre’nin şutu az farkla üstten auta çıktı.
11. dakikada sağdan Celal ortaladı, defanstan seken topu önünde bulan Eren, kale sahası içinden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR’da 6 dakika incelenirken, ofsayt kararı ile gol iptal edildi.
68. dakikada ceza sahası içinde Cengizhan’ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı neticesinde pozisyonu izleyerek penaltı kararını iptal etti.
74. dakikada Cengizhan’ın savunma arkasına attığı pas sonrası sol kanattan Rosheuvel’in içeri çevirdiği topa gelişen vuran Özgür, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Erzurumspor FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eren düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Schwchlen xx, Hakan Çinemre xx (Muhammet Özkal dk. 46 x), Oğuz Yılmaz xx, Emre Sağlık xx (Berkant dk. 90 ?), Gökhan Süzen x (Özer dk. 75 x), Muhammed Gönülaçar xx, Mayi xx (Bekir dk. 76 x), Djedje xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Ömer xx
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi, Okan Derici, Mehmet Eren, Samet Emre
Teknik Direktör: Giray Bulak
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ xx, Cengizhan xx, Mustafa Akbaş xx (Fırat dk. 46 x), Mustafa Yumlu xx, Orhan xx, Alican xx (Özgür dk. 62 x), Estrela xx, Eren xxx, Hasan Batuhan xx, Celal xx (Eyüp dk. 89 ?), Rosheuvel xx (Shala dk. 83 ?)
Yedekler: Rıdvan, Ufuk, Sefa, Zakarya, Muhammed Furkan, Yakup
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Özgür (dk. 74), Eren (dk. 80) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Estrela (Erzurumspor FK), Oğuz (Denizlispor)