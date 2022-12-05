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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Pendikspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 05.12.2022, 22:14
Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Pendikspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Bolasie’nin yerde kalmasıyla serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor’da topun başına geçen Alper Potuk’un ortasında Kubilay Kanatsızkuş kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada Bahadır Öztürk’ün sağ çaprazdan yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Regattin’in yaptığı orta sonrası yaşanan karambolde Hasan Hatipoğlu arka direğe kafayla açtı. Berkay Sülüngöz, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman xx, Kemal Elmas xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Çaykur Rizespor: Tarık x, Alberk xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Kubilay xxx (Benhur dk. 66 xx), Alper xxx (Papa dk. 86 ?), Koray xx, Bolasie xx (Hurk dk. 80 ?), Deniz xx (Seyfettin Anıl dk. 86 ?), Emircan xx, Sefa xx (Miya dk. 80 ?)

Yedekler: Emre, Zafer, Ercan, Eren Emre, Bahadır, Berkay,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Pendikspor: Burak xx, Murat xx (Ahmet dk. 58 x), Hasan xxx, Berkay xxx, Erdem xx, Hasan Kılıç xx (Görkem dk. 76 xx), Erhan xx, Thiam xx (Muhammed dk. 46 xx), Rogario xx (Oltan dk. 83 ?) , Regattin xx, Kappel xx

Yedekler: Emre, Murat Akşit, Enes, Samet, Efe

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 30) (Çaykur Rizespor), Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Regattin (Pendikspor) Koray Altınay (Çaykur Rizespor)

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