Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
55. dakikada sağ çaprazdan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına kadar giren Balde pasını arkadaşına aktarmaya çalışırken Mithat Pala’nın kayarak müdahalesi sonrası top kornere çıktı.
71. dakikada ceza sahasında Ercan’ın Bolasie’e yaptığı faul sonrası hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltı atışını kullanan Bolasie, topu filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Murat Erdoğan xx ,Mehmet Kapluhan xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Alberk xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Koray xx, Alper xx (Benhur dk. 82 ?), Mithat xx, Bolasie xxx, Sefa xx (Miya dk. 70 x), Emircan xx (Kubilay dk. 61 xx), Deniz xx (Papa dk. 82 ?)
Yedekler: Emre, Zafer, Hurk, Seyfettin Anıl, Ercan, Berkay
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Boluspor: Çağlar Şahin x, Bülent xx (Ercan dk. 68 xx), Posmac x, Onur x, Hakan xx, Landel xx (Eray dk. 84 ?), Tugay x, Kayammba x (Furkan dk. 84 ?), Burak x (Gökhan dk. 78 x), Melih xx (Bregu dk. 68 x)
Yedekler: Bartu, Muhammet, Arda, Mehmet Zahit, Ensar
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Bolasie Yala (dk. 72 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Burak Asan, Ercan Yazıcı, İbrahıma Balde (Boluspor)