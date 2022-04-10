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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bursaspor, Kocaelispor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 31’e yükseltti.

Spor 10.04.2022, 22:52
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bursaspor, Kocaelispor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 31’e yükseltti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Namiq Alasgarov’u şutunda kaleci Korcan Çelikay topu çeldi. Ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşan Hasan Ayaroğlu sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Bursaspor ceza sahasına yapılan sert ortada kaleci Deniz Aydın topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleyi önünde gören Namiq Alasgarov’un sert vuruşu az farkla auta gitti.

45+3. dakikada Michael Pereira’nın orta şut karışımı vuruşu kaleye yöneldi ve kaleci Deniz Aydın’ı çaresiz bırakınca skora eşitlik geldi. 1-1

52. dakikada Joao Pedro, yapılan ortaya ayağını soktu. Ancak defans son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

63. dakikada Namiq Alasgarov’un pasına ceza sahası içinde iyi hareketlenen Joao Pedro, topu ağlara gönderdi. 2-1

73. dakikada Massimo Bruno, ceza sahası içine iyi sarktı. Ancak çektiği şutta top üstten auta gitti.

85. dakikada Enver Cenk Şahin’in pasında Massimo Bruno kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Bruno’nun zayıf vuruşunda top kalenin sağından auta gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Muhammet Yumak xxx, Kemal Mavi xxx

Bursaspor: Deniz Aydın xx, Mert Yılmaz xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xxx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxxx, Thievy Bifouma xxxx (Massimo Bruno dk. 66 x), Hasan Ayaroğlu xxxx, Kubilay Sönmez xx (Enver Cenk Şahin dk. 58 xxx), Burak Altıparmak xx, Namiq Alasgarov xx (Ramazan Keskin dk. 87 ?), Joao Pedro xxxx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün, İsmail Yüksek, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Kocaelispor: Korcan Çelikay xxx, Berkay Dabanlı xx, Atila Turan xxx, Semih Karadeniz xxx, Mazlum Demir xxx, Johanna Omolo xxx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 66 xx), Goerges Mandjeck xx, Dimitrios Kolovos xxx (İbrahim Akanbi Rasheed dk. 82 ?), Michael Pereira xxxx (Musa Nizam dk. 77 xx), Benhur Keser xxx, Babacar Gueye xxx

Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Denizalp Özdemir, Mehmet Taş, Mouhamed Diop

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 9), Joao Pedro (dk. 63) (Bursaspor), Michael Pereira (dk. 45+3) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Semih Karadeniz (dk. 69) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Michael Pereira (Kocaelispor), Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor)

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