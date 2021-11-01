Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Mücadeleyi yeşil-beyazlı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Massimo Bruno’nun köşe vuruşundan açtığı ortaya iyi yükselen Nicolas Zalazar’ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

4. dakikada İsmail Yüksek’in ortasına iyi yükselen Kerem Şen, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

10. dakikada İsmail Yüksek’in ara pasına iyi hareketlenen Namiq Alasgarov, defans ve kaleciyi geçemedi. Atak kornerle sonuçlandı.

30. dakikada Vusal Isgandarli, ceza sahasına düşen topu iyi takip etti. Yarım vole şutunda kaleci Erhan Erentürk güzel bir kurtarış gerçekleştirdi.

35. dakikada İsmail Yüksek, Tim Matavz’ın kale önünde kafa ile verdiği pası kafa ile boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 2-0

47. dakikada Onur Atasayar’ın taçtan verdiği pasta topla buluşan Massimo Bruno, ceza sahası dışında sert vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz, güçlükle çeldi.

48. dakikada Massimo Bruno, presle kaptığı topu bekletmeden ceza sahası dışından vurdu. Kalecinin parmaklarının ucuyla dokunduğu top kornere gitti.

49. dakikada Luka Capan, sol kanattan yapılan ortada kafa vuruşu denemesi yaptı. Top az farkla auta gitti.

51. dakikada Emeka Friday Eze, ceza sahası içinden sert bir vuruş çıkarttı. Bu şutta da kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.

84. dakikada Onur Atasayar, soldan ceza sahası içine hızlı girerek çıkarttığı şu at farkla auta gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xxx, Ogün Kamacı xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Onur Atasayar xx, Namiq Alasgarov xx (Elton Acolatse dk. 73 x), Kerem Şen xx (Emirhan Aydoğan dk. 84 ?), Mert Yılmaz xx, Burak Altıparmak xx (Aykut Akgün dk. 73 x), Massimo Bruno xx (Hasan Ayaroğlu dk. 84 ?), İsmail Yüksek xx, Tim Matavz xx (Batuhan Kör dk. 55 x)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Batuhan Kör, Eren Güler, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Kubilay Sönmez

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Mehmet Dingil x, Ogün Bayrak x (Abdulkadir Korkut dk. 46 x), Fatih Solmaz xx, Muharrem Cinan x, Vüsal İsgandarli xx (Talha Yünkuş dk. 74 x), Uğur Utlu x (Taşkın Çalış dk. 46 x), Hamza Gür xx, İbrahim Olawoyin xx, Jodinel Nzeza Pululu x (Issa Djibrilla dk. 55 x), Emeka Friday Eze xx

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Ercan Yazıcı, Berkan Turan

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Kerem Şen (dk. 4), İsmail Yüksek (dk. 35) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: İsmail Yüksek (Bursaspor), Vuslat İsgandarli (Ankara Keçiörengücü)