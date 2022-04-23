Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Namiq Alasgarov’un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak geç kalınca defans müdahale etti.

27. dakikada Özer Özdemir, sağ çaprazdaki ceza sahası çizgisi üstünden sert bir vuruş çıkarttı. Top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içinde Joao Pedro’nun kafayla indirdiği topa kale önünde boş bir şekilde yine kafayla vuran Namiq Alasgarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bruno, yüzde yüz gol pozisyonunda topu kaleciye nişanladı.

55. dakikada Namiq Alasgarov penaltı atışından yararlanamadı.

90+5. dakikada Bifouma bu kez topu tek başına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu topu kalenin dibinden auta gönderdi.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xxx, Hasan Ayaroğlu xxxx (Tuğbey Akgün dk. 87 ?), Burak Altıparmak xxx, Enver Cenk Şahin xxx (Ramazan Keskin dk. 87 ?), Massimo Bruno xx (Bifouma dk. 68 xx), Namiq Alasgarov xxx (İsmail Yüksek dk. 63 xx), Joao Pedro xxx

Yedekler: Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Yusuf Türk, Eren Güler

Teknik Direktör: Mustafa Er

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Tiago Lopes xx, Hakan Çinemre xx (Erdal Akdarı dk. 52 xx), Özer Özdemir xxx, Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen xxx, Brice Dja Djedje xxx, İlhan Depe xx, Muhammed Gönülaçar xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 52 xx), Kevin Mayi xxx, Ömer Şişmanoğlu x (İsmail Aissati dk. 43 xx)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Muhammet Özkal, Ahmet Tekin, Bekir Turaç Böke, Alaattin Öner, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Namiq Alasgarov (dk. 29) (Bursaspor)

Kırmızı Kart: İsmail Aissati (dk. 77) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muhammed Gönülaçar, Mayi, İsmail Aissati, Erdal Akdarı (Denizlispor), Tuğbey Akgün, Pedro (Bursaspor)