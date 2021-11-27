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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Spor 27.11.2021, 18:05
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo’nun şutunda Mezague topu eliyle engelledi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Bregu topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahası içine kadar giren Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top auta gönderdi.

45. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kassongo’nun şutunda top ağlara gitti. 2-0

48. dakikada Boluspor atağında Kassongo’nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.

51. dakikada ceza sahası içinde Abdurrahman Canlı’nın sert şutu kaleciden geri döndü. Dönen topa kafayla vuran Fethi’nin şutunda top auta çıktı.

55. dakikada Eyüpspor atağında Abdurrahman Canlı’nın ceza sahası içinde Dibba’ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Eyüpspor’dan Umut Bulut’un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

65. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kassongo kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Sezgin Çınar xx

Boluspor: Selamani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Ali Keten xx, Eray Ataseven xx (Diarrassouba dk. 90+2 ?), Bregu xxx (Arda Köksal dk. 90 ?), Kassongo xxx (Diyar Kaba dk. 90+2 ?), Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Novak dk. 76 xx), Berk Yıldız xx (Hakan Bilgiç dk. 90 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, , Arda Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen, , Talha Erdoğan,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Eyüpspor: Çağlar Akbaba xx, Yalçın Kılınç xx, Mezague xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx, Mikail Okyar xx (Enes Keskin dk. 46 xx), Gökcan Kaya xx (Stancu dk. 75 xx), Timur Temeltaş xx (Taşkın İlter dk. 86 x), Umut Bulut xxx (Erencan Yardımcı dk. 86 x), Dibba xx, Cenk Alkılıç xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 86 x)

Yedekler: Emrullah Salk, Mohammed, Muhammed Akarslan, Mete Kaan Demir,

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Bregu (dk. 33), Kassongo (dk. 45 ve 65) (Boluspor) Umut Bulut (dk. 56) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Boluspor), Enes Keskin, Mezague (Eyüpspor)

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