Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Şahintürk’ün ceza sahasına yaptığı ortada Caner Hüseyin Baş’ın yerde kalmasıyla Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Atabey Çiçek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikasında sol kanattan atak geliştiren Boluspor’da, Bülent Cevahir’in ortasında ceza sahası içinde Joel Kayamba Ngandu’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

37. dakikada sol kanattan atak geliştiren Dejvi Bregu, defansın yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Penaltı atışında doğru köşeyi tahmin eden Ioannıs Gelios, Gökhan Alsan’a geçit vermedi.

68. dakikada korner sonrasında ceza sahası içeresinde oluşan karambolde topa kafa vuran Naby Youssouf Oulare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Alpay Koldaş’ın uzun kullanan taç sonrasında ceza sahasında içinde topla buluşan Fatih Kurucuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Kemal Mavi xx, Ogün Kamacı xx

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tugay Kaçar xx (Melih Okutan dk. 79 ?), Joel Kayamba Ngandu xx (Furkan Demir dk. 88 ?), Dejvi Bregu xx, Naby Youssouf Oulare xx, Onur Ulaş xx, Landel xx, Hakan Bilgiç xx, İbrahim Balde xx (Veaceslav Posmac dk. 88 ?), Gökhan Alsan xx (Burak Asan dk. 63 x), Bülent Cevahir xx

Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Arda Köksal, Mehmet Zahit Çınar, Erdem Can Polat, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bandırmaspor: Ioannis Gelios xx, Fatih Kurucuk xx, Mulumba xx, Sedat Şahintürk xx (Levent Ayçicek dk. 45 xx), Mustafa Saymak xx (Kerim Avcı dk. 67 x), Atabey Çiçek xx (Malaly Dembele dk. 67 x), Georgios Koutroumpis xx, Caner Cavlun xx, Alpay Koldaş xx, Mehmet Özcan xx (Oğuz Güçtekin dk. 80 ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Tshinbangu dk. 80 ?)

Yedekler: Hüseyin Koç, Oğuz Kağan Güçtekin, Kerim Avcı, Isaac T. Tshınbangu, Malaly Dembele, İsmet Kayahan Eren, Levent Ayçiçek, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Atabey Çiçek (dk. 10), Fatih Kuruçuk (dk. 90+2) (Bandırmaspor), Joel Kayamba Ngandu (dk.27), Naby Youssouf Oulare (dk. 68) (Boluspor)

Sarı kartlar: İbrahima Balde, Onur Ulaş, Oulare, Hakan Bilgiç (Boluspor), Kerim Avcı (Bandırmaspor)