Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Landel’in şutunda top kalecide kaldı.
18. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde yükselen topa Balde’nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
36. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi’nin şutunu Çağlar son anda kornere çeldi.
59. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Ekmeksiz’in şutunda top yan ağlarda kaldı.
61. dakikada Haqi’nin kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Naby topu çizgiden çıkardı.
84. dakikadaGökhan Karadeniz’in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Naby’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Erkan Akbulut xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xxxx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Landel xx, Burak Asan xx (Gökhan Karadeniz dk. 65 xx, Posmac dk. 90+2 ?), Ngandu xxx, Bregu xx (Furkan Demir dk. 46 xx), Balde xx (Melih Okutan dk. 65 xx)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Arda Köksal, Ensar Bilir, , Eray Ataseven, Erdem Can Polat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Yeni Malatyaspor: Damlu xx, Awuku xx, Arda Hilmi Şengül xx, Erşan Yaşa xx, Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz xx (Cengizhan Akgül dk. 73 xx), Ogün Özçiçek xx (Yakup Alkan dk. 87 ?), Donsah xx, Haqi xx, Mert Miraç Altıntaş xx (Jospin dk. 58 xx), Malle xx
Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, , Nuri Fatih Aydın, Hüseyin Ekici, Atakan Müjde, Berat Yaman,
Teknik Direktör: Hasan Özer
Gol: Naby (dk. 84) (Boluspor)
Sarı kartlar: Haqi, Ogün Özçiçek, Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Hakan Bilgiç (Boluspor)