Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Göztepe: 0
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada sağ kanattan Göztepe ceza sahasına yapılan ortada Furkan Demir’in kafa vuruşunda top auta gitti.
51. dakikada Boluspor atağında Melih Okutan’ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.
84. dakikada ceza sahası içinde Landel’e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada beyaz noktanın başına geçen Landel topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Kemal Elmas xx, Mehmet Akıncık xx
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xxx, Bülent Cevahir xx, Landel xxx, Gökhan Alsan xx (Eray Ataseven dk. 79 xx), Burak Asak xx, Melih Okutan xx (Bregu dk. 79 xx), Balde xx (Posmac dk. 90 ?), Furkan Demir xx (Arda Köksal dk. 61 xx)
Yedekler: Selmani, Batuhan İşçiler, Ensar Bilir, Erdem Polat, Ozan Papaker
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Emir Ortakaya xx, Gottwalt xx, İsmail Köybaşı xx, Arslanagic xx (Mihojevic dk. 46 x), Mesut Emre Kesik xx, Yasin Öztekin xx, Yalçın Kayan xx (Palmer dk. 67 xx), Tijanic xx (Emre Çolak dk. 89 ?), Hüsamettin Yener xx (Hasic dk. 46 xx), Mamah xx (Atanga dk. 89 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay
Teknik Direktör: Turgay Altay
Gol: Landel (dk. 86) (Boluspor)
Sarı kartlar: (Burak Asan) (Boluspor) (İsmail Köybaşı, Mamah, Mesut Emre Kesik) (Göztepe)
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|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|6
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0