Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Melih Okutan’ın ceza sahası önünde verdiği pasta topla buluşan Balde’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
89. dakikada hakem Emre Kargın, Mehmet Coşkun’a gösterdiği sarı kart gösterdi. Sarı kartı bulunan Mehmet Coşkun, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın xx, Baran Eraslan xx, Murat Şener xx,
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby xx, Onur Ulaş xx, Hakan Bilgiç xxx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx (Furkan Demir dk. 86?), Gökhan Karadeniz xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Landel xx, Gökhan Alsan xx (Ngandu dk. 46 xx), Melih Okutan xx (Bregu dk. 75 xx), Balde xx
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Posmac, Erdem Can Polat,
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Cisse xx, Ogün Bayrak xx, Bünyamin Yürür xx (Erol Can Akdağ dk. 82 xx), İbrahim Has xx, Gökhan Akkan xx, Adeniyi xx, Muhammed Demirci xx (Rotman dk. 68 xx), Mata xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 68 xx), Yahaya xx
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Savic, Sadi Karaduman
Teknik Direktör: Eren Şafak
Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Bülent Cevahir (Boluspor), Adeniyi, Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Coşkun (dk. 89) (Tuzlaspor)