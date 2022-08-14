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Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Spor 14.08.2022, 19:36
Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahasında topla buluşan Samet Yalçın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Bahadır Erol’un kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Üzeyir Ergun’un pasında topla buluşan Samet Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

68. dakika topla buluşan Yahov’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada sol kanattan verilen pasta topa sahip olan Cengizhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Direnç Tosunluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Süleyman Özdamar xxx, Cenk Şen xx, Yekta Kurtuluş xx (Abdurrahman Canlı dk. 60 x), Süleyman Güneş xx, Recep Aydın xx (Erkan Değişmez dk. 80 ?), Samet Yalçın xxx (Mohammed dk. 78 x), Bahadır Erol xx, Celal Dumanlı xx (Jahovic dk. 60 x),

Yedekler: Bahri Can Tosun, Omer İmeri,Apti Mert Çayır, Ali Aytemur

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Yeni Malatyaspor: Abdülsamet Damlu xx, Taha Gür xx, Burak Kavlak xx, Arda Hilmi Şengül xx (Ogün Özçiçek dk. 46 x), Hüseyin Ekici x (Nuri Fatih Aydın dk. 39 x), Donsah xx, Jospin xx (Alperen Arslan dk. 39 x), Aly Malle xx (Miraç Altıntaş dk. 81 ?), Rahman Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz xx, Yakup Alkan x (Cengizhan Akgün dk. 39 x),

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Atakan Müjde, Mert, Berat Yaman

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Samet Yalçın (dk. 21 ve 35) Süleyman Özdamar (dk. 26) (Bodrumspor) Cengizhan Akgün (dk. 75) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Doğukan,Godfred (Yeni Malatyaspor), Recep Aydın(Bodrumspor)

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