banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Spor 03.09.2022, 20:36
Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Bodrumspor ceza yayı içinden serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Kenan Özer, topu auta yolladı.

29. dakikada rakip ceza sahasına giren Celal Dumanlı, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda VAR’a giden hakem, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Üzeyir Ergün, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

34. dakikada ceza sahasına ilerleyen Celal’in sert şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Recep Aydın tamamladı. 2-0

86. dakikada Adis Jahovic, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Adem Cinek penaltı kararı verdi.

90. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Adem Cinek xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

Bodrumspor: Ali xx, Erkan xx (Abdurrahman dk. 90 ?), Süleyman Özdamar xxx, Samet xx, Kenan xx, Üzeyir xxx, Onur xxx, Celal xxx (Adis dk. 74 xx), Bahadır xx (Süleyman Güneş dk. 63 xx), Cenk xx, Recep xx (Musah dk. 90 ?)

Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musa Aktaş, Ali Aytemur

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Eyüpspor: Harun x, Erdem x (Ezeh dk. 46 x), Luccas Claro x (Fethi dk. 32 x), Alpaslan x, Sinan xx (Umut dk. 68 x), Mehmet x, Pa Amat x, İbrahim x (Recep Niyaz dk. 46 x), Berkan x, Emeka x, Stephane x (Bekir dk. 46 x)

Yedekler: Cengiz Köseer, Ahmet Yazar, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Üzeyir (dk. 31 pen.), Recep (dk. 34), Jahovic (dk. 90 pen.) (Bodrumspor)

Kırmızı kartlar: Mehmet Murat Uçar (dk. 89), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: İbrahim, Alpaslan, Harun (Eyüpspor) Cenk, Kenan, Adıs (Bodrumspor)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Pendikspor 3 7
3. Eyüpspor 4 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Tuzlaspor 4 4
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Erzurumspor 4 3
15. Rizespor 2 2
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 3 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. Tottenham 6 14
3. M.City 5 13
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 6 9
6. Brentford 6 9
7. M. United 5 9
8. Leeds United 6 8
9. Fulham 6 8
10. Newcastle 6 7
11. Southampton 6 7
12. Chelsea 6 7
13. West Ham United 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Nottingham Forest 6 5
17. Bournemouth 6 5
18. Everton 6 4
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Real Betis 4 9
3. Atletico Madrid 4 9
4. Barcelona 3 7
5. Athletic Bilbao 3 7
6. Villarreal 3 7
7. Celta Vigo 4 7
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 4 6
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 3 4
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
28
parçalı bulutlu