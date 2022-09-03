Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Bodrumspor ceza yayı içinden serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Kenan Özer, topu auta yolladı.
29. dakikada rakip ceza sahasına giren Celal Dumanlı, rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda VAR’a giden hakem, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Üzeyir Ergün, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
34. dakikada ceza sahasına ilerleyen Celal’in sert şutunda kaleci Harun topu çeldi. Dönen topu Recep Aydın tamamladı. 2-0
86. dakikada Adis Jahovic, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Adem Cinek penaltı kararı verdi.
90. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Adem Cinek xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx
Bodrumspor: Ali xx, Erkan xx (Abdurrahman dk. 90 ?), Süleyman Özdamar xxx, Samet xx, Kenan xx, Üzeyir xxx, Onur xxx, Celal xxx (Adis dk. 74 xx), Bahadır xx (Süleyman Güneş dk. 63 xx), Cenk xx, Recep xx (Musah dk. 90 ?)
Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Mert Çayır, Musa Aktaş, Ali Aytemur
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Eyüpspor: Harun x, Erdem x (Ezeh dk. 46 x), Luccas Claro x (Fethi dk. 32 x), Alpaslan x, Sinan xx (Umut dk. 68 x), Mehmet x, Pa Amat x, İbrahim x (Recep Niyaz dk. 46 x), Berkan x, Emeka x, Stephane x (Bekir dk. 46 x)
Yedekler: Cengiz Köseer, Ahmet Yazar, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Üzeyir (dk. 31 pen.), Recep (dk. 34), Jahovic (dk. 90 pen.) (Bodrumspor)
Kırmızı kartlar: Mehmet Murat Uçar (dk. 89), Alpaslan Öztürk (dk. 90) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: İbrahim, Alpaslan, Harun (Eyüpspor) Cenk, Kenan, Adıs (Bodrumspor)
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