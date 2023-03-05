Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 2 - Altay: 0
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Gökdeniz’in ceza sahası içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
51. dakikada Üzeyir’in ceza sahasına yaptığı ortada Gökdeniz’in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 2-0
82. dakikada ceza sahası içinde Samet’in sert vuruşunda kaleci kornere çeldi.
Stat: Bodrum
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Kadir Beyaz xx
Bodrumspor: Diogo xx, Erkan xx (Hakan Ö. dk. 59 xx), Süleyman Özdamar xx, Samet xxx, Kenan xx (Omar dk. 82 ?), Üzeyir xx, Onur xx, Gökdeniz xx, Aminu xx (Celal dk. 24 xx), Cenk xx, Erdem xx (Musah dk. 82 ?)
Yedekler: Bahri, Koray, Hakan Yeşil, Eren, Mert, Ali
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altay: Eren xx, Mohammad xx (Murat U. dk. 79 x), Nils xx, Ceyhun x (Mehmet dk. 59 x), Eren Erdoğan xx, Zeki x, Tolga xx (Deniz dk. 79 x), Salih x, Marco x, İbrahim x, Özgür xx (Yusuf dk. 59 x)
Yedekler: Mustafa, Sefa, Murat, Kutay, Enes, Onur
Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü
Goller: Kenan Özer (dk. 31), Gökdeniz (dk. 51) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Marco (Altay), Üzeyir (Bodrumspor)