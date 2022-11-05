Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Boluspor : 0
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar
9. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Jahovic’in ceza sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.
17. dakikada ceza sahası içerisine etkili giren Bodrumspor’da Kenan Özer’in kale sahasına bıraktığı topta, Jahovic’in vuruşunu rakip takımın oyuncuları kale sahası içinden çıkardı.
52. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içerisine orta yapan Süleyman Güneş’in topuyla buluşan Süleyman Özdamar’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Skor 1-0.
56. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası içinde Süleyman Güneş’in vuruşu az farkla auta çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Turgut Doman x, Gökmen Baltacı x, Nurettin Dinçer Demir xx
Bodrumspor:
Türkan xx, Erkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx, Kenan xxx (Yekda dk. 84 ?), Süleyman Güneş xx (Erdem dk. 67 xx), Adis xx (Celal dk. 73 xx), Üzeyir xxx (Ali dk 84 ?), Onur xx, Cenk xx, Recep xx (Bahadır dk. 73 xx)
Yedekler: Bahri, Omar, Apti Mert
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor: Çağlar xx, Tugay xx, Joel x, Dejvi x (Burak dk. 61 x), Gökhan xx (Melih dk. 30 x, Arda dk. 62 x), Naby xx, Onur xx, Guy x (Veaceslav dk 85 ?), Hakan xx, Ozan xx (İbrahima dk. 61 x), Bülent x
Yedekler: Gentian
Teknik Direktör:Sahit Karafırtınalar
Gol: Süleyman Özdamar (dk. 52)
Sarı kartlar: Kenan (Bodrumspor), Dejvi Bregu, Joel Ngandu, Naby Oulare (Bolu spor)