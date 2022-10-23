Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 1 - Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
38. dakikada etkili gelen Bandırmaspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Dembele’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samet Yalçın’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada ceza sahası içerisinde Üzeyir Ergün’ün ortasıyla topla buluşan Samet Yalçın’ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
72. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası dışından sert vuran Süleyman Güneş’in vuruşunu kaleci kornere çıkardı.
79. dakikada Üzeyir Ergün’ün ceza sahasına ortasında Samet Yalçın’ın vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Pakkan xx, Hüseyin Aylak x, Mert Bulut xx
Bodrumspor: Sousa xx, Erkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx, Kenan xxx, Süleyman Güneş xx (Musa dk. 85 ?), Adis xx (Koray dk. 73 xx), Üzeyir xxx, Ali xx, Cenk xx, Recep xx (Erdem dk. 62 x)
Yedekler: Bahri, Omar, Yekta, Apti Mert, Musah, Celal, Bahadır
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Bandırmaspor: Ioannis xx, Remi xx, Sedat x, (Oğuz dk. 67 x) Kerim xx (Mustafa dk. 84 ?), Georgios xx, Malaly xx (Atabey dk. 85 ?), Caner xx, Levent x (Isaac dk. 76 x), Alpay xx, Mehmet xx, Berkan x (Fatih dk. 76 x)
Yedekler: Hüseyin, fatih, İsmet, Sekou, Emir, Emre
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Malaly Dembele (dk. 38), Samet Yalçın (dk. 43)
Sarı kartlar: Recep Aydın, Süleyman Güneş, Adis Jahovic (Bodrumspor), Mehmet Özcan, Caner Cavlun, Levent Ayçicek, Kerim Avcı, Isaac (Bandırmaspor)