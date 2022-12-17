Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 0 - Samsunspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berebere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berebere kaldı.
Maçtan dakikalar:
21’nci dakikada Bodrumspor’da ceza sahası içerisinde Samet’in vuruşunu kaleci yaptığı müdahale ile kornere çıkardı.
80’ninci dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Musah Mohammed’in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+3’üncü dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Koray’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Kemal Elmas xx, Ogün Kamacı xx
Bodrumspor: Dıogo xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx (Yekta Dk. 90 ?), Kenan xx, Omar xx (Ali Dk. 71 xx), Üzeyir xx (Erkan Dk. 46 xx), Musah xx, Onur xx, Celal xx (Koray Dk. 70 xx), Cenk xx, Erdem xx (Süleyman Güneş Dk. 70 xx)
Yedekler: Bahri, Osman, Apti Mert, Musa, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Samsunsupor: Jakub x, Alim xx, Celil x (Yusuf Emre Dk. 58 x), Cihan x, Zeki xx, Ali xx, Gaetan xx (Ahmet Dk. 58 x), Soner xx, Osman xx, Kadeem x, Douglas x (Moryke Dk. 85 ?)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Yusuf Abdioğlu, Enes, Şener, Bedirhan, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Musah (Bodrumspor), Gaetan (Samsunspor)