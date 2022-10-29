Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bandırmaspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Bordo-beyazlılar, sahadan 1-1’lik sonuç ile berabere ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bandırmaspor, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Bordo-beyazlılar, sahadan 1-1’lik sonuç ile berabere ayrıldı.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye şutunda kaleci topa uzanarak kornere gönderdi.
42. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun ceza sahası içerisindeyken ceza sahası yayı üzerine pas vererek Kerim Avcıyı topla buluşturdu. Kerim Avcı’nun şutu az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Çaykur Rizespor’un soldan kullandığı korner vuruşunda Ermircan Altıntaş’nun kaleye şutunda oluşan karambolde Yannick Bolasie topu kafayla filelere gönderdi. 0-1
67. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Sedat Şahintürk’ün attığı pasta topla buluşan Malaly Dembele toplu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın x, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx, Ferhan Kestanlıoğlu xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Fatih Kurucuk xx, Remi Jose Michel Mulumba xx, Sedat Şahintürk xx (Atabey Çiçek dk. 78 xx), Mustafa Saymak xx (Emir Şenocak dk. 64 xxx), Kerim Avcı xx (Isaac Tshikuna Tshibangu dk. 88 xx), Georgios Koutroumpis xx, Malaly Dembele xx, Caner Cavlun xx, Alpay Koldaş xx (Okan Alkan dk. 64 xx), Mehmet Özcan xx (Levent Ayçiçek dk. 88 xx)
Yedekler: Hüseyin Koç, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmet Kayahan Eren, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Çaykur Rizespor: Tarık Çekin xx, Yannick Bolasie Yala xx, Kubilay Kanatsızkuş xx (Anthony Edsel Johannes Van Den Hurk dk. 75 xx), Deniz Hümmet xx, Alper Potuk xx, Bahadır Öztürk xx, Kerem Kalafat xx, Alberk Koç, Emirhan Topçu xx, Enriko Papa xx, Emircan Altıntaş xx (Benhur Keser dk. 68 xx)
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar, Ercan Coşkun, Berkay Uzun, Emirhan Yılmaz, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Malaly Dembele (dk. 67) (Bandırmaspor), Yannick Bolasie Yala (dk. 45+2) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Kerim Avcı, Georgios Koutroumpis, Okan Alkan, (Bandırmaspor), Yannick Bolasie Yala, Emirhan Topçu, Enriko Papa, Alper Potuk (Çaykur Rizespor)