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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Eyüpspor: 1

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Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Spor 09.03.2023, 16:51
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sağ kanattan gelen gelen ortada Mustafa Pektemek topu kafayla ceza sahasına indirdi. Halil Akbunar kalecinin üstünden topu fileler ile buluşturdu. 0-1

60. dakikada ceza sahası dışından Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı’nın serbest vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

81. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı’nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci kurtardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Olcar xx, Kemal Elmas xx, Azad İlhan xx, Raşit Yorgancılar xx

Bandırmaspor: Gkelios xx, Sergen Piçinciol xx, Mulumba xx, Saponjic xx (Atabey Çiçek dk. 76 x), Kerim Avcı xx, Koutroumpis xx, Okan Alkan xx, Tetteh xx (Levent Ayçiçek dk. 60 x), Cebio Soukou xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 76 x), Mehmet Özcan xx (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 64 x), Emre Kaplan xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Aksel Aktaş, Arda Hilmi Şengül, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Berkan Mahmut Keskin

Teknik Direktör: İlker Püren

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Claro xx, Taşkın İlter xx (Melih Kabasakal dk. 84 ?), Uğur Demirok xx, Recep Niyaz xx (Sinan Kurt dk. 39 xx), İbrahim Akdağ xx, Del Valle xx (Dibba dk. 67 xx), Halil Akbunar xxx (Ryan Babel dk. 84 ?), Berkan Emir xx, Mustafa Pektemek xx (İbrahim Yılmaz dk. 67 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xx

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Mehmet Murat Uçar, Engin Can Aksoy, Sarper Çağlar, Ahmet Özkaya

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Halil Akbunar (dk. 20) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Saponjic, Koutroumpis, Mulumba, Kerim Avcı (Bandırmaspor), Uğur Demirok, Taşkın İlter, Ryan Babel (Eyüpspor)

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