Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - BB Erzurumspor: 3
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, BB Erzurumspor’u konuk etti. Mücadele 3-3’lük skorla sona erdi.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, BB Erzurumspor’u konuk etti. Mücadele 3-3’lük skorla sona erdi.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Eze ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top dışarı çıktı.
43. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ortasında Gökhan’ın kafa vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Emircan’ın şutu filelere gitti. 0-1
54. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Taşkın’ın ceza sahasına ortasında ceza sahasında Hamza kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
64. dakikada sol çaprazda taç atışında Iskandarli ile duvar pası yapan Muharrem ceza sahası içine topu gönderdi. Savunmadan seken topa penaltı noktası üstünde vuran Eze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
79. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hasek’in pasında Shala’nın şutunu kaleci Hüseyin kornere çeldi. Sol kanattan Erzurumspor’un kullandığı köşe atışında arka direkte Aykut topu kafayla ağlara yolladı. 2-2
83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gelen ortada topla buluşan Süleyman topu filelere gönderdi. 2-3
90+7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında altıpas üzerinde Iskandarli’nin kafa vuruşu ağlara gitti. 3-3
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Baran Eraslan xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Muharrem Cinan xx, Fatih Selim Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx (Ali Yavuz Kol dk. 85 ?), Ackah xx (Taşkın Çalış dk. 46 xx), Djibrila xx (Iskandarli dk. 46 xx), Olawoyin xx (Berkan Burak Turan dk. 63 x), Hamza Gür xxx (Ogün Bayrak dk. 81 x), Eze xxx
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Talha Yünkuş, Pululu
Teknik Sorumlu: Taner Taşkın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski xx, Mücahit Albayrak xx, Mustafa Akbaş x (Gökhan Kardeş dk. 20 x), Aykut Demir xx, Orhan Ovacıklı xx, Hasek xx, Lameira xx, Emircan Altıntaş xx (Rosheuvel dk. 89 ?), Gökhan Alsan xx (Süleyman Koç dk. 46 x), Novikovas xx (Shala dk. 62 x), Olanare xx (Oltan Karakullukçu dk. 62 x)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yusuf Koç, Fırat Şaşi
Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri
Goller: Hamza Gür (dk. 54), Eze (dk. 64), Iskandarli (dk. 90+7) (Ankara Keçiörengücü), Emircan Altıntaş (dk. 43), Aykut Demir (dk. 79), Süleyman Koç (dk. 83) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Fatih Solmaz, Eze, Iskandarli (Ankara Keçiörengücü), Gökhan Aslan, Mücahit Albayrak, Lameira (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)