Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Bandırmaspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor’u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor’u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sol kanattan Muharrem’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eze’nin arka direğe pasında Djibrila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada Keçiörengücü penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Fatih Solmaz’ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
21. dakikada Levent Ayçiçek’in kullandığ köşe vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
51. dakikada sol kanattan Kerim’in ceza sahasına ortasında kale önünde Koçer, topu ağlara yolladı. 1-2
77. dakikada sağ kanattan Olawoyin pasını ceza sahası dışındaki Eze’ye aktırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez şutunu kaleci Gökhan köşeden çeldi.
89. dakikada Djibrila’nın hatasında topu alan Eze’nin şutu filelere gitti. 2-2
90+7. dakikada sol köşeden Ali Yavuz Kol’un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin ceza yayı üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Aktepe
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Muhammet Yumak xx, Ferdi Karadoruk xx, İlker Yasin Avcı xx
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Muharrem Cinan xx (Talha Yünkuş dk. 76 x), Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Abdulkadir Korkut xx (Ogün Bayrak dk. 58 x), Taşkın Çalış x (Ali Yavuz Kol dk. 58 x), Ackah xx (Uğur Utlu dk. 76 x), Djibrila xxx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Vusal İskenderli dk. 58 x), Eze xx
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, İbrahim Mirza Aral, Ömer Uzun
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Caner Cavlun x, Lokman Gör xx, Dos Santos xx, Bilal Ceylan x (Gökay Güney dk. 71 x), Mulumba xx, Mehmet Özcan xx, Koçer xxx (Akabueze dk. 85 ?), Kerim Avcı xx (Doğan Can Davas dk. 70 x), Levent Ayçiçek xx (Burak Süleyman dk. 85 ?), Keny xxx
Yedekler: Hüseyin Koç, Veysel Sapan, Süleyman Luş, Landel, Berke Görgün
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Djibrila (dk. 4), Eze (dk. 89), Olawoyin (dk. 90+7) (Ankara Keçiörengücü), Keny (dk. 21), Koçer (dk. 51) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Olawoyin, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Kerim Avcı, Keny, Doğan Can Davas (Bandırmaspor)