Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 - Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1.Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto 1.Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Okan Alkan’ın ceza sahası sol çaprazdan gönderdiği topla buluşan Kerim Avcı’nın şutunda top az farkla soldan dışarıya çıktı.
17. dakikada Rashad’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi üzerine Keçiörengücü penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Melih’in vuruşunda kaleci Gkelios gole izin vermedi.
59. dakikada Kerim Avcı’nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta kaleci Metin gole izin vermedi. Metin’den seken topa hamle yapan Saponjic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
74. dakikada Keçiörengücü rakip ceza yayı dışının ilk metrelerden serbest vuruş kazandı. Vuruş için topun başına geçen Bekir Karedeniz, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
78. dakikada Dembele’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad, bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlık ağlara gitti. 2-1
90+4. dakikada derinlemesine atılan pasla rakip yarı alanda buluşan Costa, önündeki boşluktan yararlanarak topu ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Kaleci Gkelios’u da çalımlayan Costa, topu boş kaleye gönderdi. 3-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Reşat Onur Coşkun xx, Deniz Turgut xx, Muhammet Ali Doğan xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Barış Yardımcı xx (Malle dk. 46 xx) Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Rashad Muhammed xx (Costa dk. 89 x) Bardhi xx, Bekir Karadeniz xx (Aykut Çeviker dk. 83 x) Melih İnan xx (Hamza Gür dk. 75 xx) Dembele xx
Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Musa Caner Aktaş, Eze
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Bandırmaspor: Gelios xx, Okan Alkan xx (Arda Hilmi Şengül dk. 68 xx) Sergen Piçinol xx, Koutroumpis xx, Emre Kaplan xx, Malumba xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Tetteh dk. 39 xx), Aksel Aktaş xx (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 46 xx) Kerim Avcı xx, Soukou xx (Terzic dk. 86 ?) Saponjic xx
Yedekler: Hüseyin Koç, Atabey Çiçek, İsmet Kayahan Eren, Mehmet Özcan, Emir Şenocak, Berkan Mahmut
Keskin
Teknik Direktör: İlker Püren
Goller: Bekir Karadeniz (dk. 74), Rashad Muhammed (dk. 77), Costa (dk. 90+4) (Keçiörengücü), Saponjic (dk. 59) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Batuhan Yayıkcı, Barış Yardımcı, Bekir Karadeniz, Dembele, Costa (Keçiörengücü), Gelios, Malumba, Aksel Aktaş (Bandırmaspor)