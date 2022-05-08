Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Manisa FK: 1
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Manisa FK, Okan’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Gakpa topu filelere yolladı. 0-1
30. dakikada Manisa FK defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası önünde buluşan Olawoyin, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
41. dakikada Manisa FK defasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Olawoyin’in şutunda kaleci Ömer gole izin vermedi.
82. dakikada sol kanattan ceza sahasın sokulan Ali Yavuz Kol’un ortasında Eze düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1
85. dakikada Manisa FK atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Anıl Koç’un kafa vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Deniz Turgut xx, Burak Cansız xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx (Erkam Reşmen dk. 79 x) Mehmet Tayfun Dingil xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Taşkın Çalış xx (Uğur Utlu dk. 88 ?) Olawoyin xx, Aykut Çeviker xx (Ali Yavuz Kol dk. 73 xx) Alhassan xx, Uzodimma xx (Hamza Gür dk. 88 ?) Eze xx
Yedekler: Boran Güngör, Fatih Selimhan Solmaz, Manaj, Ackah
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Bedirhan Altunbaş xx, Sadi Karaduman xx (Erhan Çelenk dk. 46 xx) Landre xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Hakan Barış xx, Yasin Pehlivan xx (Ouambe dk. 73 xx) Gakpa xx, Veli Çetin xx, Okan Eken xx (Ozegovic dk. 68 xx) Diallo xx (Anıl Koç dk. 46 xx)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Arda Çolak, Özgür Çek
Teknik Direktör: Turgay Altay
Goller: Gakpa (dk. 28) (Manisa FK), Olawoyin (dk. 30), Eze (dk. 82) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Hamza Gür (Keçiörengücü), Bedirhan Altunbaş, Veli Çetin (Manisa FK)