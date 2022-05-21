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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından ligde puanını 70’e yükselten Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig 2021-2022 Sezonu’nda şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi.

Spor 21.05.2022, 18:10
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından ligde puanını 70’e yükselten Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig 2021-2022 Sezonu’nda şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun Olawoyin’e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mehmet Türkmen penaltı olarak değerlendirdi. Vuruş için topun başına geçen Eze, yaptığı şık vuruşla ağları sarstı. 1-0

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdem Özgenç’in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen Eren Derdiyok, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada Chahechouhe, orta sahada buluştuğu topla ceza sahası önüne kadar katetti. Topa bekletmeden vuran Faslı oyuncunun şutunda kaleci Kayacan gole izin vermedi.

54. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Eren Derdiyok’un etkili ve sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Eren Derdiyok, topu ceza sahası içerisinde takım arkadaşı Ali Kaan Güneren’e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güneren, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Ogün Kamacı xx

Ankara Keçiörengücü: Kayacan Erdoğan xx (Boran Güngör dk. 46, xx) Ogün Bayrak xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Aykut Çeviker xx, Alhassan xx (Uğur Utlu dk. 46 xx), Ali Yavuz Kol xx (Abdulkadir Korkut dk. 61 xx), Olawoyin xx (Uzodimma dk. 61 xx), Djibrilla (Manaj dk. 46 xx), Eze xx

Yedekler: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Ackah

Teknik Direktör: Taner Taşkın

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Ariyibi dk. 42 xx), Yusuf Abdioğlu xx (Alperen Babacan dk. 46 xx), Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx, Abdullah Durak xx, Şahverdi Çetin xx (İshak Çakmak dk. 46 xx), Mehmet Murat Uçar xx (Cem Ekinci dk. 39 xx), Ali Kaan Güneren xx (Ulaş Yılmaz dk. 79 x), Chahechouhe xx, Eren Derdiyok xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Yasir Karabay, Atakan Dama, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Eze (dk. 9 pen.) (Ankara Keçiörengücü), Eren Derdiyok (dk. 10), Ali Kaan Güneren (dk. 68) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Alperen Babacan, Chahechouhe (Ankaragücü)

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