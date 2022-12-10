Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
26. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Olawoyin’in şutunda, Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin Akınay gole izni vermedi.
34. dakikada Ferhat Kapitoğlu’nun vuruşunda topun Muhammed’in eline çarpması sonucu Adanaspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Benasser, yaptığı vuruşla topu üstten dışarıya gönderdi.
44. dakikada Iseka’nın pasında ceza sahası önünde topla bulaşan Nuno’nun şutu üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Bekir Karadeniz’in Adanaspor yarı sahası ortalarından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Erkam Reşmen topu ağlarla buluşturdu. 1-0
68. dakikada Erhan kartalın ortasında topu ağlarla buluşturan Olawoyin’in golü, Adanaspor kalecisine yapılan faulden nedeniyle iptal oldu.
72. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Keçiörengücü oyuncusu Muhammed’in şutunda, kaleci Hasan Hüseyin Akınay gole izin vermedi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Mehmet Kapluhan xx, Burak Cansız xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Haşim Arda Sarman xx, Muhammed xx (Camara dk. 90+3, ?) Abdullah Aydın xx (Eze dk 46, xx) Mikail Okyar xx, Bekir Karadeniz xx (Balaj dk. 90, ?), Olawoyin xx, Melih İnan xx (Aykut Çeviker dk. 62 xx)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Muhammed Emin Sarıkaya, , Mara, İsmail Onur Kalkan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Ferhat Katipoğlu xx, Yiğithan Güveli xx, Roche xx, Emre Kaplan xx, Hakan Yeşil xx (Hakkı Türker dk. 86, ?), Benasser xx, Nuno xx (Sacko dk. 61 xx), Burak Çoban xx (Ahmethan Köse dk. 61 xx), İseka xx, Tetteh xx (Metehan Altunbaş dk. 86 ?)
Yedekler: Ahmed Said Kıvanç, Hüseyin Öztürk, Berkan Güner, Enes Sağlık, Mehmet Sefa Etöz, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Gol: Erkam Reşmen (dk. 57) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Erhan Kartal, Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), İseka, Roche, Yiğithan Güveli (Adanaspor)