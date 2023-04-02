Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada orta sahada topla buluşan Mata, ceza sahasına kadar ilerleye sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

6. dakikada ceza sahası içerisinde Dembele, savunma arkasına atılan pasta topla buluştu. Kaleciyi de geçen Dembele’nin vuruşunda Tuzlaspor savunması meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı.

48. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bekir Karadeniz’in vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt meşin yuvarlağı çıkarttı.

53. dakikada Bekir Karadeniz’in kullandığı penaltı öncesinde Tuzlaspor savunmasından iki oyuncunun ceza sahası içine girmesi nedeni ile VAR incelemesi sonucu penaltı tekrarlandı. Dembele’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp taca gitti.

88. dakikada kaleci Metin’in ortasında ceza sahası içinde Musa Aktaş’ın şutu az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Özcan Sultanoğlu xx, Emre Doğdu xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Melih İnan xx (Musa Aktaş dk. 64 x), Erkam Reşmen xx, Batuhan Yayıkçı xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx (Aykut Çeviker dk. 64 x), Hamza Gür xx, Bekir Karadeniz xx (Alpay Çelebi dk. 83 ?), Bardhi x (Costa dk. x), Malle x (Abdullah Aydın dk. 46 x), Dembele xx

Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Haşim Sarman, Mete Çelik,

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt xx, Muhammed Demirci xx (Bünyamin Yürür dk. 46 x), Awuku xx, Gökhan Akkan xx, Ömürcan Artan xx, Erol Akdağ xx, Rotman xx, Mata xx (Adeniyi dk. 77 x), Muhammed Bayır xx, Ogün Bayrak xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 64 x), Leya x (Ozan Papaker dk. 64 x)

Yedekler: Emre Koyuncu, Mehmet Taş, Erdinç Altıntaş, Ömerhan Şahin, Halef Keklik, Wanga

Teknik Direktör: Kemal Tavacı

Goller: Mata (dk. 3) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Awuku, Ogün Bayrak, Muhammed Bayır (Tuzlaspor)