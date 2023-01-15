Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Ali Dere’nin köşe atışında ceza sahası içinde Ali Özgün’ün şutu ağlara gitti. 1-1

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan’ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 2-1

68. dakikada Ali Özgün yine topu Emircan’a indirdi, bu kez Emircan’ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı.

76. dakikada Erkan’ın uzaktan şutunu Ali Emre Yanar zorlukla kornere çelmeyi başardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Deniz Turgut xx, Kemal Mavi xx

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak x (Erdem Gökçe dk. 46 x), Erdi Dikmen xx, Rahmi Salih Kaya xx, Ali Dere xx, Hasan Hüseyin Acar x (Emircan Gürlük dk. 46 xx), Kubilay Aktaş xx, Ahmet İlhan Özek x, Emirhan Aydoğan xx (Selim Ay dk. 90 ?), Metehan Mimaroğlu xx (Yusuf Arslan dk. 84 ?), Ali Özgün xxx (Şeref Özcan dk. 72 x)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Alperen Selvi, Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Gökberk Efe

Teknik Direktör: Gökhan Ünal

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan x, Alperen Babacan, Thomas Fontaine x, Barış Alıcı x, Erkan Eyibil x (Gökhan Altıparmak dk. 77 x), Tiago Rodrigues x (Gökhan Gül dk. 77 x), Mete Demir x, Abdullah Durak x (Enes Keskin dk. 53 x), Gabriel Torje xx (Özgür Çek dk. 67 x), Mohammed Rhasalla xx, Jaime Ayovi x

Yedekler: Ebrar Aydın, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Özkan Yiğiter, Hayrullah Erkip, Eralp Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Gabriel Torje (dk. 23) (Gençlerbirliği), Ali Özgün (dk. 50), Emircan Güllük (dk. 66) (Altınordu)

Sarı kartlar: Tiago Rodrigues, Enes Kesin (Gençlerbirliği), Kubilay Aktaş (Altınordu)