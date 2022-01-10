banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Fenerbahçe Kadıköy’de 2. kez kayıp
Fenerbahçe Kadıköy’de 2. kez kayıp
Fenerbahçe'ye evinde soğuk duş
Fenerbahçe'ye evinde soğuk duş
Kerem Kalafat tekrardan Beşiktaş’ta
Kerem Kalafat tekrardan Beşiktaş’ta

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Ankara Keçiörengücü: 3

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu.

Spor 10.01.2022, 22:07
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Ankara Keçiörengücü: 3

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Altınordu’da ceza sahası içerisinde topa kafa vuruşu yapan Recep Aydın, topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda savunmanın hatasında penaltı noktasında topla buluşan Eze, şutunu attı ancak top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Olawoyin, sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakika sol kanattan atak yapan Altınordu’da Ali Dere’nin uzun pasında sol çizgiden topla ilerleyerek ceza sahasına giren Emircan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada Altınordu ceza sahasın savunmadan seken topu önünde bulan İbrahim şutunu attı. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin solundan filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşarak çizgiye inen Olawoyin, topu kale önüne çevirdi. Sağ çaprazdan koşan Ali Yavuz, yerde yaptığı vuruşla golü kaydetti. 2-3

82. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahasında yaşanan karambolde Enis’in vuruşunu kaleci Boran çıkardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Hüsamettin şutunu attı ancak; top bu kez de savunmadan döndü.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Serdar Diyadin xx, Burak Cansız xx

Altınordu: Ali Emre xx, Furkan Metin xx, Rahmi x, Volkan x, Ali Dere xx, Metehan xx, Muzaffer xx (Enis dk. 77 x), Recep xx (Sami dk. 54 x), Hüsamettin xx, Kenan x (Emircan dk. 46 x), Anıl x (Yusuf Arslan dk. 68 x)

Yedekler: Serhat, Altar, Şeref, Rıdvan, Yusuf Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Boran xx, Ogün xx, Mehmet xx, Fatih xx, Muharrem xx, Ackah xx, Nzeza x (Ali Yavuz dk. 35 xxx), Olawoyin xxx, Hamza x (Ercan dk. 74 x), Camara x (İbrahim dk. 52 xxx), Eze xx

Yedekler: Furkan Çevik, Bilal, Ömer, Abdulkadir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Recep (dk. 27), Emircan (dk. 71) (Altınordu), Olawoyin (dk. 48), İbrahim (dk. 75), Ali Yavuz (dk. 77) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Fatih (Ankara Keçiörengücü), Hüsamettin (Altınordu)

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11