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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor 16.04.2022, 18:05
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Metehan’ın orta sahadan gönderdiği topla sol kanattan gelişen Altınordu atağında topla birlikte ceza sahasına doğru ilerleyen Şeref Özcan, şık bir çalımla savunmayı geçti. Daha sonra Şeref’in vurduğu plase şutta meşin yuvarlak, kaleci Birkan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Manisa FK’da Yasin’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Barış’ın sert şutu az farkla auta çıktı.

38. dakikada savunmada top çeviren Altınordu takımında Volkan Fındıklı topu kontrol etmekte geç kalınca Manisa FK’dan Erhan Çelenk araya girdi. Yaptığı koşuyla kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan Çelenk’in şutunu Altınordu file bekçisi Serhat kurtarırken, Manisa FK uygun gol pozisyonundan yararlanamadı.

71. dakikada Manisa FK’nin orta sahadan kaptırdığı topla buluşan Metehan, önce Sami sonra da Emircan ile paslaştı. Topla yeniden buluşan Metehan’ın sert şutunda top kalenin solunda az farkla auta çıktı.

82. dakikada Altınordu takımının sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kubilay Aktaş, topu arka dirğe doğru ortaladı. Kubilay’ın açtığı ortaya Erdi’nin yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada takım halinde hücum yapan Manisa FK takımının pas hatasında topu kapan Hüsamettin’in kendi yarı sahasından attığı pasta Anıl Arıcıoğlu topla buluştu. Manisa FK defansını üçe iki yakalayan Altınordu’dan Anıl’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Sami’nin şutu üstten az farkla auta çıtkı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Mehmet Ali Akkor xx, Mehmet Akıncık xx

Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Rıdvan Koçak xx, Volkan Fındıklı xx, Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş xx, Metehan Yılmaz xx (Muzaffer Kocaer dk. 71 x), Recep Aydın x (Sami Satılmış dk. 27 xx), Ahmet İlhan Özek xx (Emircan Gürlük dk. 49 xx), Şeref Özcan xxx (Anıl Arıcıoğlu dk. 71 x), Hüsamettin Yener xx

Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Metin, Kenan Fakılı, Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik xx, Taha Şahin xx (Arda Çolak dk. 80 ?), Loick Landre xx, Sadi Karaduman xx, Çağrı Giritlioğlu xx (Andre Carreira dk. 74 xx), Marvin Gakpa xx, Yasin Pehlivan xx, Hakan Barış xx, Selim Ilgaz xx (Ognjen Ozegovic dk. 46 xx), Erhan Çelenk xx (Özgür Çek dk. 74 x), Anıl Koç xx (Demba Diallo dk. 61 x)

Yedekler: Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Nino Kouter, Serge Tabekou, Bedirhan Altunbaş

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gol: Şeref Özcan (dk. 5) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Kubilay Aktaş (Altınordu), Sadi Karaduman (Manisa FK)

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