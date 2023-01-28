Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Boluspor’la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu evinde karşılaştığı Boluspor’la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
6. dakikada Emirhan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Selim Ay’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
30. dakikada Bülent Cevahir’in ortasında ceza sahası içinde Bregu’nun şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.
41. dakikada Safa’nın hatalı pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bregu’nun şutu az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada sol kanattan Bregu’nun ortasında ceza sahası içinde Dino şutunu çekti, Selim Ay’a da çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
62. dakikada Ahmet İlhan’ın ortasında Metehan Mimaroğlu’nun kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.
88. dakikada Emirhan Aydoğan’ın kullandığı köşe atışında Selim Ay’ın vuruşu’nda top Melih Okutan’ın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet İlhan Özek, topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Akarsu xx, Ferdi Karadoruk xx, Ömer Lütfü Aydın xx
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Erdem Gökçe x, Erdi Dikmen xx, Selim Ay x, Ali Dere x, Şeref Özcan x (Ahmet İlhan Özek dk. 61 xxx), Kubilay Aktaş x (Metehan Yılmaz dk. 61 x), Emirhan Aydoğan xx, Metehan Mimaroğlu xx, Emircan Gürlük x (Muzaffer Kocaer dk. 80 ?), Ali Özgün xx
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Alperen Selvi, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Rıdvan Koçak, Gökberk Efe
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba x, Naby Oulare x, Onur Ulaş x, Hakan Bilgiç x, Bülent Cevahir x, Tugay Kaçar x, Eray Ataseven xx (Veaceslav Posmac dk. 90+?), Safa Kınalı x (Gökhan Alsan dk. 73 x), Joel Ngandu x (Berk Yıldız dk. 73 x), Dejvi Bregu xx (Melih Okutan dk. 87 ?), Dino Ndlovu xx (Ibrahima Balde dk. 73 x)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Arda Köksal x, Mehmet Çınar
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Dino Ndlovu (dk. 58) (Boluspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 90) (Altınordu)
Sarı kartlar: Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Onur Ulaş, Melih Okutan, Tugay Kaçar (Boluspor), Ahmet İlhan Özek (Altınordu)