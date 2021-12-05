banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
TBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Trabzonspor’da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Altınordu, konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu.

Spor 05.12.2021, 18:03
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Altınordu, konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Dere’nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Muzaffer, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak kalenin yanında oyun alanını terk etti.

24. dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Samsunspor’da topun başına geçen Savicevic’in direkt kaleye şutunu kaleci Ali Emre kurtardı.

25. dakikada sol kanattan atak yapan Samsunspor’da Yasin’in ortasında Tomane’nin ceza sahası içerisinde göğsüyle indirdiği topla buluşan Savicevic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu’da, Burak İnce’nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli’nin şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor’da Çinari’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fofana’nın şutu kalenin yanında auta çıktı.

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Tomane’nin pasında defansın hatasıyla topla buluşan Fofana, rakipleri çalımlayarak kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Ali Emre’nin yanından filelere gitti. 0-2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert Bulut

Altınordu: Ali Emre x, Furkan x, Rahmi x, Volkan x, Yusuf Can x (Kenan dk. 37 x), Muzaffer x (Sami dk. 84 ?), Metehan xx (Kürşad dk. 77 x), Burak xx (Recep dk. 84 ?), Hüsamettin x (Anıl dk. 77 x), Ali Dere x, Ahmet Dereli x

Yedekler: Emirhan, Serhat, Rıdvan, Yusuf Arslan, Emircan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu:

Samsunspor: Nurullah xx, Ali Ülgen xx (Alaaddin dk. 77 x), Yunus xx, Osman xx, Soner xx, Cihan xx (Berk dk. 77 x), Hasan xx, Savicevic xxx (Fofana dk. 86 ?), Melih xx (Çinari dk. 59 x), Yasin xx, Tomane xx

Yedekler: Aykut, Barış, Hüseyin, Melih, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Savicevic (dk. 25), Fofana (dk. 90+4) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Metehan, Ahmet Dereli, Rahmi (Altınordu), Yunus, Ali Ülgen, Alaaddin, Berk (Samsunspor)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 15 26
4. Başakşehir 15 25
5. Fenerbahçe 14 24
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 13 17
14. Manisa FK 15 17
15. Denizlispor 13 15
16. Bursaspor 13 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 16 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7