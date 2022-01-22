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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - İstanbulspor: 5

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu, sahasında İstanbulspor’a 5-0 mağlup oldu.

Spor 22.01.2022, 18:04
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - İstanbulspor: 5

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu, sahasında İstanbulspor’a 5-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında rakibinden sıyrılan Ethemi, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak top kaleciden döndü. Kaleciden dönen topu kale alanı içinde önünde bulan Topalli, filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Hüsamettin’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sami, kaleye etkili bir şut gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

64. dakikada Altınordulu Rahmi’ye baskı yaparak topu kapan Melih, ceza sahasına girerek topu kale önüne çevirdi. Topla buluşan İbrahim, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

68. dakikada sol kanattan yüklenen İstanbulspor’da Ethemi’nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Eslem, sağında bulunan Berkay’a pas verdi. Berkay, sağ çaprazdan uzak direk dibine attığı şutla fileleri havalandırdı. 0-3

70. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ethemi’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ali Yaşar, kaleye sert şut gönderdi anca top az farkla auta gitti.

81. dakikada sağ kanattan atak yapan İstanbulspor’da Berkay’ın kale önüne çevirdiği topa vuran Emir, farkı 4’e çıkaran golü kaydetti. 0-4

90. dakikada sağ taraftan duvar pası yaparak ceza sahasına giren Emir, topu kale önüne koşu yapan Cajic’in önüne bıraktı. Cajic yerden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-5

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Deniz Turgut xx, Oğuz Terzi xx

Altınordu: Ali Emre x, Furkan x, Rahmi x, Volkan x, Ali Dere x, Kubilay x (Muzaffer dk. 46 x), Sami x (Kenan dk. 75 x), Kürşad x (Metehan dk. 67 x), Hüsamettin x (Ahmet İlhan dk. 46 x), Feytullah x (Şeref dk. 67 x), Enis x

Yedekler: Rıdvan, Yusuf, Anıl Doyuran, Yusuf, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Ologo xx, Mehmet xx, Ali Yaşar xx, Ferhat xx (Muammer dk. 67 x), Melih xx (Rroca dk. 83 ?), Eslem xx (Cajic dk. 77 xx), Topalli xxx (Berkay dk. 67 xxx), Ethemi xx, İbrahim xxx (Emir dk. 77 xxx)

Yedekler: Duhan, Emrecan, Okan, Mücahit, Yusuf

Teknik Direktör: Hüseyin Dalgıç

Goller: Topalli (dk. 14), İbrahim (dk. 64), Berkay (dk. 68), Emir (dk. 81), Cajic (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Hüsamettin, Enis (Altınordu)

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