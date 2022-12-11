Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Bodrumspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta maçında Bodrumspor’u konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ahmet İlhan’ın sert şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi. Atağın devamında Metehan’ın vuruşunu çizgiden savunma uzaklaştırdı.

8. dakikada Bordumsporlu Imeri’nin pasıyla sağ çarprazda topla buluşan Üzeyir, sağ ayağıyla uzak köşeye yerden sert vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-0

12. dakika kontra atağa kalkan Bodrumspor’da Imeri’nin ceza sahasından kale önüne doğru gönderirken topla buluşan Celal, savunmanın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu. 2-0

76. dakika Altınordu’nun sağ kanattan geliştirdiği atakta Ahmet İlhan topla buluştu ve sol ayağıyla yakın köşeye çok sert vurdu ama kaleci son anda çıkarmayı başardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Pakkan xx, Ferdi Karadoruk xx, Mert Bulut xx

Altınordu: Ali Emre Yanar x, Rıdvan Koçak x (Furkan Metin dk. 46 x), Ali Dere x, Yusuf Yalçın Arslan x (Rahmi Kaya dk. 14 x), Erdi Dikmen x, Volkan Fındıklı x (Furkan Yöntem dk. 81 ?), Kubilay Aktaş x (Hüseyin Acar dk. 46 x), Ahmet İlhan Özek xx, Metehan Yılmaz xx, Şeref Özcan x (Abdullah Soğucak dk. 65 x), Emircan Gürlük x,

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Hüseyin Acar, Furkan Metin, Abdullah Soğucak, Yusuf Esendemir, Furkan Yöntem, Muzaffer Kocaer, Rahmi Salih Kaya

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Bodrumspor: Diogo xx, Süleyman Özdamar xx, Ali Aytemur xx, Üzeyir Ergün xx, Cenk Şen xx, M. Mohammed xx, O. Imeri xx (Musa Aktaş dk. 81 ?)), Erdem Çetinkaya xx (Süleymen Güneş dk. 80 ?), Samet Yalçın xx ( Yekta Kurtuluş dk. 88 ?), Kenan Özer xx (Erkan Değişmez dk. 80 ?), Celal Dumanlı xxx (Koray Kılınç dk 71. x)

Yedekler: Bahri Tosun, Abdurrahman Canlı, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş, Koray Kılınç, Süleyman Güneş, Mert Çayir, Musa Aktaş, İsmail Tarım, Recep Aydın

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Üzeyir Ergün (dk. 8) , Celal Dumanlı (dk. 12) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Volkan Fındıklı, Rıdvan Koçak (Altınordu), Erdem Çetinkaya, Diogo (Bodrumspor)