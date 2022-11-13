Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Altay: 2
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Altay’a 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Altay’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Volkan Fındıklı’nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Kürşad Sürmeli, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
38. dakikada Ahmet İlhan, orta sahadan aldığı pasla topla ilerledi. Meşin yuvarlakla ceza sahasına kadar giren Ahmet İlhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.
64. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Şeref Özcan, Altay savunmasını geçemedi.
65. dakikada Zeki Yıldırım’ın ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topa kafayla vuran İbrahim Öztürk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
68. dakikada Safa Kınalı’nın ceza sahasında Eren Erdoğan’a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu kaleye gönderdi. 0-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Can Cengiz xx, Kemal Mavi xx, Nurettin Dinçer xx
Altınordu: Serhat Öztaşdelen x, Volkan Fındıklı x (Hasan Hüseyin Acar dk. 62 x), Yusuf Yalçın Arslan x (Bertuğ Bayar dk. 66 x), Metehan Yılmaz xx, Şeref Özcan x, Ali Dere xx, Kürşad Sürmeli x (Emre Oymak dk. 84 ?), Abdullah Soğucak x (Safa Kınalı dk. 46 x (Gökberk Efe dk. 83 ?), Yusuf Can Esendemir xx, Rahmi Kaya xx, Ahmet İlhan Özek xx
Yedekler: Ali Emre Yanar, Mert Furkan Bayram, Muzaffer Kocaer, Sami Satılmış
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xxx, Eric Björkander xx, Mohammad Naderi xx (Özgür Özkaya dk. 90+3 ?), Efe Sarıkaya xx, Zeki Yıldırım xxx (Yusuf Tekin dk. 90+1 ?), Arda Gezer x (Eren Erdoğan dk. 46 xx), Salih Sarıkaya xx, Tolga Ünlü xx (Kutay Yokuşlu dk. 84 ?), Ceyhun Gülselam ?, Marco Paixao xxx (Deniz Kadah dk. 90+3 ?)
Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Enes Yetkin, Mehmet Gündüz, Murat Uluç
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: İbrahim Öztürk (dk. 65), Marco Paixao (dk. 69 pen.) (Altay)
Kırmızı kart: Ceyhun Gülselam (dk. 18) (Altay)
Sarı kartlar: Murat Uluç (Altay), Kürşad Sürmeli, Rahmi Kaya (Altınordu)