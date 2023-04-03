Spor Toto 1. Lig: Altay: 3 - Sakaryaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kenardan kullanılan köşe vuruşunda Isaac Donkor yükselip kafa vuruşunu yaptı ve top direkten döndü.

23. dakikada Sakaryaspor kalecisi Furkan’ın hatalı pasında Donkor topu uzaklaştıramadı ve Paixao gelişine vurdu. Kaleye giden top Donkor’a temas edince hakem elle oynadığı gerekçesiyle önce panltı noktasını gösterdi daha sonra da Donkor’a doğrudan kırmızı kartı çıkardı.

26. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Marco Paixao, takımıını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

30. dakikada sol kanatta ceza sahasına giren Burak, arka direğe ortasını yaptı. Oğuz, topun gelişine vuruşunu yaptı ve skora eşitliği getirdi. 1-1

50. dakika sol kenardan Deniz Kadah ortasını açtı ve rakip savunma topu uzaklaştırdı. Zeki Yıldırım’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

59. dakikada savunma arkasına yaptığı koşuda topla buluşan Paixao, kaleciyle birebir kalınca aşırtma vuruşunu yaptı ve top yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Ceza sahasında Marco Paixao’nun göğsüyle indirdiği topa Ceyhun gelişine şutunu çekti ve farkı 2’ye çıkaran golü attı. 3-1

Stat: İzmir Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Murat Altan xx, Mehmet Şengül xx

Altay: Eren Karataş xxx, Salih Sarıkaya x, İbrahim Öztürk xx, Sefa Özdemir xx, Naderi xx, Zeki Yıldırım xx (Yusuf Tekin dk. 78 x), Murat Berkan Demir x (Arda Gezer dk. 60 x), Tolga Ünlü xx (Kutay Yokuşlu dk. 85 ?), Deniz Kadah x (Ceyhun Gülselam dk. 60 xx), Eren Erdoğan xx (Özgür Özkaya dk. 84 ?), Marco Paixao xx

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Efe Sarıkaya, Enes Yetkin, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu

Teknik Direktör: Tuna Üzümcü

Sakaryaspor: Furkan Köse x, Oğuz Yıldırım xx, Çağlayan Menderes xx, Isaac Donkor x, İsmail Erdoğan x (Deni Milosevic dk. 57 x), İbrahim Has x (Mehmet Akyüz dk. 77 x), Michal Nalepa xx, Burak Süleyman xx (Dmytro Grechyshkin dk. 56 x), Hakan Yavuz x (Ümit Kurt dk. 46 x), Odise Roshi x (Hadi Sacko dk. 39 x), Kabongo Kasongo xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Berkay Kurubacak, Zdravko Minchev Dimitrov

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Marco Paixao (dk. 26 pen.), Zeki Yıldırım (dk. 50), Ceyhun Gülselam (dk. 64) (Altay), Oğuz Yıldırım (dk. 30), Sakaryaspor

Kırmızı kart: Isaac Donkor (dk. 23) Sakaryaspor

Sarı kartlar: Tolga Ünlü, Sefa Özdemir, Marco Paixao, Ceyhun Gülselam (Altay), Çağlayan Menderes, Oğuz Yıldırım, Furkan Köse (Sakaryaspor)