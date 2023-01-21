Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Pendikspor: 4
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 4-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Eren Erdoğan’ın soldan ortasında ceza sahası içinde Marco Paixao’nun kafa vuruşunda kaleci topa sahip oldu.
14. dakikada Ahmed Ildız’ın rakiplerini eksilterek kaleye vurduğu şut kalenin sağından dışarıya çıktı.
25. dakikada Kappel’in sağ kenardan ortasında ceza sahası Rogerio Rosario kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Tolga Ünlü’nün soldan ortasında topla buluşan Eren Erdoğan, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, kaleci gole izin vermedi.
45+5. dakikada Pendikspor ceza sahası içinde Özgür ile Ahmed’in hava topu mücadelesinde top Ahmed’in eline çarptı ve VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga doğrudan penaltı noktasını gösterdi.
45+8. dakikada topun başına gelen Marco Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
62. dakikada İbrahim Öztürk ve Ozan’ın hatasını değerlendiren Kappel, topu filelere yolladı. 1-2
69. dakikada Regattin’in sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Ahmed’in şutu ağlara gitti. 1-3
90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kappel, Rogerio’ya pasını verdi, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-4
Stat: İzmir Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Kadir Akıllı xx, Onur Gülter xx
Altay: Ozan Evrim Özenç x, İbrahim Öztürk x, Eric Björkander x, Efe Sarıkaya x, Salih Sarıkaya x, Tolga Ünlü x, Ceyhun Gülselam x, Özgür Özkaya x (Deniz Kadah dk. 73 x), Mohammad Naderi x (Yusuf Tekin dk. 88 ?), Eren Erdoğan xx (Enes Yetkin dk. 90+1 ?), Marco Paixao xx
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Zeki Yıldırım, Murat Uluç, Kutay Yokuşlu, Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Pendikspor: Burak Öğür xx, Berkay Sülüngöz xx, Mesut Özdemir xx, Hasan Hatipoğlu x, Erdem Özgenç xx, Hasan Kılıç xx (Tarık Tekdal dk. 78 x), Ferhat Öztorun xx (Erhan Kara dk. 73 x), Ahmed Ildız xx, Adrien Regattin xx (Aias Aosman dk. 90+4 ?), Leandro Kappel xxx, Rogerio Rosario xx (Oğulcan Çağlayan dk. 90+4 ?)
Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Ali Han Tunçer, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Arda Aksoy
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Rogerio Rosario (dk. 25), Leandro Kappel (dk. 62), Ahmed Ildız (dk. 69), Rogerio Rosario (dk. 90+2) (Pendikspor), Marco Paixao (dk. 45+8 pen.) (Altay)
Sarı kartlar: Zeki Yıldırım (Altay), Rogerio Rosario, Oğulcan Çağlayan (Pendikspor)