Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında İlker Karakaş’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet Tuzcu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
20. dakikada Zeki’nin sağdan ceza sahası içine açtığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem, Gençlerbirliği oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
37. dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken top Kutay’ın önünde kaldı. Kutay’ın sert şutunu, kaleci son anda engelledi.
63. dakikada Bieliaiev ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.
72. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Paixao’nun şutu az farkla yandan auta gitti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ozan Ergün xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Kemal Elmas xx
Altay: Ozan Özenç xx, Kutay Yokuşlu xx (İbrahim Öztürk dk. 77 x), Eric Björkander xxx, Mohammad Naderi xx (Özgür Özkaya dk. 90 ?), Efe Sarıkaya xx, Zeki Yıldırım xx, Arda Gezer xx (Enes Yetkin dk. 90 ?), Salih Sarıkaya xx, Mehmet Gündüz xx (Yusuf Tekin dk. 77 x), Tolga Ünlü xx (Deniz Kadah 90+3 ?), Marco Paixao xxx
Yedekler: Eren Karataş, Sefa Özdemir, Caner Baycan, Ali Kızılkuyu, Murat Uluç
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert x, Mert Kula xx, Gökhan Gül xx, Ahmet Tuzcu x (Kağan Özkan dk. 78 x), İlker Karakaş x (Gökhan Altıparmak dk. 62 x), Barış Alıcı xx, Aksel Aktaş x (Mert Kabasakal dk. 55 x), Oleksandr Bieliaiev x, Dmytro Grechyshkin x, Muhammed Bayır x
Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Seyit Kahya
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Marco Paixao (dk. 24 pen.) (Altay)
Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Mohammad Naderi (Altay), Kağan Özkan (Gençlerbirliği)