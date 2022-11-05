Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 - Pendikspor: 2
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor’u 3-2 yendi.
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor’u 3-2 yendi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Ali Can Alp xx, Uğur Sarı xx
Adanaspor: Hasan Hüseyin xx, Hakkı xx, Evren xx, Roche xx, Emre xx, Hüseyin xx, Hakan xx, Bennasser xx (Ferhat Katipoğlu dk. 77 x), Tetteh xx (Mehmet Etöz dk. 60 x), Burak xx, Jallow xx (Metehan Altunbaş dk. 85 x)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş, Nuno, Özcan Aydın, Enes Sağlık, Ferhat Katipoğlı, Mehmet Etöz, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Pendikspor: Burak xx, Gökcan xx, Berkay xx, Murat xx, Ferhat xx (Erhan Kara dk.82 ?), Mesut xx, Hasa), Rogerio xx (Thiam dk.82 x), Regattin xx, Kappel xx (Oltan Karakulluçuk dk.75 x), Görkem xx (Ahmet Yazar dk.62 x)
Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Ahmet Yazar, Thiam, Nikolics , Erhan Kara, Oltan Karakullukçu, Arda Aksoy, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Jallow dk. 11, Burak Çoban dk. 24, Roche dk. 40 (Adanaspor), Rogerio dk. 32, Kappel dk. 42 (Pendikspor)
Sarı kartlar: Jallow, Bennasser, Hakkı Türker, Hüseyin Öztürk, Roche, Evren Korkmaz (Adanaspor), Rogerio, Gökcan Kaya, Murat Akça(Pendikspor)