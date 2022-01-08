Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 - Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Adanaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Bursaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan İsmail Yüksek’in meşin yuvarlağı düzelterek yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

34. dakikada Tetteh’in kendi sahasından orta yuvarlak üzerinde bulunan Cem’e pasıyla Adanaspor kontratak geliştirdi. Cem’in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erhan oyun alanına çeldi.

40. dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tetteh’in pasında Thomas Bruns’un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan’da kaldı.

49. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında İsmail Erdoğan’ın presi sonrası savunma ile kaleci Erhan anlaşamadı ve seken top Thomas Bruns’un önünde kaldı. Thomas’ın ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Taha Altıkardeş’in, İsmail Erdoğan’a yaptığı müdahaleyi hakem Turgut Doman kırmızı kart olarak değerlendirirken, Taha oyun dışı kaldı.

63. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Burak Altıparmak’ın ortasında Matavz’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

64. dakikada Alaskarov’un kendi ceza sahası içine gönderdiği pas kısa düşerken, araya giren Tetteh kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada Tetteh ile paslaşarak ceza sahasına giren Celil’in penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan’dan döndü. Kaleciden dönen topta Tetteh’in vuruşu üstten auta gitti.

79. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kingsley’in Alaskarov tarafından düşürülmesine hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Celil Yüksel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

84. dakikada topla ceza sahasına giren Bruno, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Roche xxx, Uğurcan Yazgılı xx, Rüştü Hanlı xx, Fıratcan Üzüm xx, Bennasser xxx, Cem Özdemir xxx (Kingsley dk. 70 xx), İsmail Erdoğan xxx (Muhammet Çakı dk. 90 ?), Bruns xxx (Harun Kaya dk. 90 ?), Celil Yüksel xxx, Tetteh xxx

Yedekler: Özer Soylu, Muhammed Ardıç, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Uğur Kaan Yıldız x (Bruno dk. 76 x), Taha Altıkardeş x, Capan x, Onur Atasayar xx, Kubilay Sönmez xx, Burak Altıparmak x (Tuğbey Akgün dk. 90 ?), İsmail Yüksek xx (Kerem Şen dk. 90 ?) Batuhan Kör x (Alaskarov dk. 60 xx), Hasan Ayaroğlu x (Ofosu dk. 60 xx), Matavz xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Cristobal Jorque, Vefa Temel, Mert Yılmaz, Acolatse

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Thomas Bruns (dk. 49), Tetteh (dk. 64) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Taha Altıkardeş (dk. 54) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Bennasser, Cem Özdemir (Adanaspor), Onur Atasayar, Kubilay Sönmez, Burak Altıparmak, Alaskarov, Kerem Şen (Bursaspor)