Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 2
2 berabere kaldı.
2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Fatih Tokail xx, Mumcu Taştan xx, Ali Doğan xx
Adanaspor: Ahmet Said xx, Ferhat xx, Roche xx, Yiğithan xx (Evren Korkmaz dk. 77 x), Emre xx, Burak xx, Bennasser xx, Abdurrahman xx (Hakkı Türker dk. 64 x), Nuno xx (Jallow dk. 77 x), Tetteh xx (Sacko dk. 87 ?), Ahmethan xx (Metehan Altunbaş dk. 87 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Jallow, Berkan Güner, Hakan Eroğlu, Metehan Mollaoğlu
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Hüseyin xx (Nshimirimana dk. 65 x), Burak xx, Donsah xx, Arda xx, Ogün xx, Cengizhan x (Malle dk. 46 x), Haqi xx, Erşan xx, Doğukan xx, Yakup x (Nuri Aydin dk.53 xx, Berat Yaman dk. 90+9 ?)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Berat Yaman
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Tetteh (dk. 32), Ahmethan Köse (dk. 48) (Adanaspor), Nuri Aydin (dk. 56), Doğukan Emeksiz (dk. 90+9) (Yeni Malatya)
Sarı kartlar: Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Burak Çoban (Adanaspor), Erşan Yaşa, Nuri Aydin, Arda Şengül, Ahmet Kıvanç (Yeni Malatya)