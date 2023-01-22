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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 2

2 berabere kaldı.

Spor 22.01.2023, 21:21
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 2

2 berabere kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fatih Tokail xx, Mumcu Taştan xx, Ali Doğan xx

Adanaspor: Ahmet Said xx, Ferhat xx, Roche xx, Yiğithan xx (Evren Korkmaz dk. 77 x), Emre xx, Burak xx, Bennasser xx, Abdurrahman xx (Hakkı Türker dk. 64 x), Nuno xx (Jallow dk. 77 x), Tetteh xx (Sacko dk. 87 ?), Ahmethan xx (Metehan Altunbaş dk. 87 ?)

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Jallow, Berkan Güner, Hakan Eroğlu, Metehan Mollaoğlu

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Hüseyin xx (Nshimirimana dk. 65 x), Burak xx, Donsah xx, Arda xx, Ogün xx, Cengizhan x (Malle dk. 46 x), Haqi xx, Erşan xx, Doğukan xx, Yakup x (Nuri Aydin dk.53 xx, Berat Yaman dk. 90+9 ?)

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Berat Yaman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Tetteh (dk. 32), Ahmethan Köse (dk. 48) (Adanaspor), Nuri Aydin (dk. 56), Doğukan Emeksiz (dk. 90+9) (Yeni Malatya)

Sarı kartlar: Hakkı Türker, Evren Korkmaz, Burak Çoban (Adanaspor), Erşan Yaşa, Nuri Aydin, Arda Şengül, Ahmet Kıvanç (Yeni Malatya)

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