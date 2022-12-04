Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Göztepe: 2
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Barış Saka xx, Serkan Çimen xx, Özgür Ertem xx
Adanaspor: Hüseyin xx, Ferhat xx, Yiğithan xx, Roche xx, Emre xx, Hakkı xx (Ahmethan Köse dk.70 xx), Bennasser xx, Nuno xx (Hakan Yeşil dk.69 x), Burak xx, Jallow xx (Leya dk. 50 x), Tetteh xx (Hüseyin Öztürk dk. 81 x)
Yedekler: Özer Soylu, Metehan Altunbaş, Ahmethan Köse, Hakan Yeşil, Hüseyin Öztürk, Leya, Miran Ağırbaş, Berkan Güner, Mehmet Etöz, Sacko
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Göztepe: Ekrem xx (Arda Özçimen dk. 62 x), Arslanagic xx, Atınç xx, Emir xx, Tarık xx (Ali Akman dk.77 x), Tijanic xx, Yalçın xx (Tuğbey Akgün dk.76 x), İsmail xx, Palmer xx, Kvasina xx (Atanga dk. 77 x), Yasin xx (Erhan Gottwalt dk. 90 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Atanga, Tuğbey Akgün, Uğur Yıldız, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Nuno (dk. 4), Ahmethan Köse (dk. 71) (Adanaspor), Yasin Öztekin (dk. 15), Palmer (dk. 83) (Göztepe)