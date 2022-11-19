Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altınordu: 1
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Buğra Taşkınsoy xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Akıncık xx
Adanaspor: Hasan Hüseyin xx, Hakkı xx, Evren x (Yiğithan Güveli dk. 12 xx,) Roche xx, Emre xx, Burak xx, Ferhat Katipoğlu xx, Bennasser xx, Tetteh xx (Enes Sağlık dk. 90+6 ?), Burak xx, Jallow xx (Leya dk. 71 x)
Yedekler: Özer Soylu, Metehan Altunbaş, Ahmethan Köse, Hüseyin Öztürk, Berkan Güner, Mehmet Öz, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Altınordu: Serhat xx, Volkan xx, Erdi xx, Rahmi xx, Hüseyin xx (Muzaffer Kocaer dk. 83 ?) Kubilay xx (Furkan Metin dk. 83 x), Metehan xx Ali x (Yusuf Esendemir dk. 39 xxx), Kürşad xx, Şeref xx (Gökberk Efe dk.69 x), Ahmet
Yedekler: Arif Şimşir, Gökberk Efe, Rıdvan Koçak, Abdullah Soğucak
Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman
Goller: Burak Çoban (dk. 31), Leya (dk. 90+4) (Adanaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 44 pen.) (Altınordu)
Sarı kartlar: Roche, Hüseyin Akınay, Hakkı Türker (Adanaspor), Kubilay Aktaş, Yusuf Esendemir, Gökberk efe (Altınordu)