Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Burak Çoban’ın pasında Jallow, kaleci Gkalios ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
25. dakikada Berkan’ın pasıyla topla buluşan Sedat Şahintürk ceza alanına girmeden sert vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin kornere çeldi.
29. dakikada Berkan’ın sağ taraftan ortasında Sedat Şahintürk’ün kaleci Hasan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
47. dakikada Kerim Avcı’nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
50. dakikada Jallow’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Yeşil topu filelerle yolladı. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ozan Ergün xx, Kemal Mavi xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Yiğithan Güveli xx, Ahmethan Köse xx (Metehan Altunbaş dk. 71 x) Samuel Tetteh xx (Pedro Ferraria dk. 71 x), Hakan Yeşil xx, Hakkı Türker xx, Burak Çoban xx, Lamin Jallow xx (Özcan Aydın dk. 90 ?), Yohan Roche xx, Emre Kaplan xx, İbrahim Aksu x (Burak Can Çamoğlu dk. 37 xx)
Yedekler: Ahmed Sait Kıvanç, Adolphe Belem, Miran Ağırbaş, Berkan Güner, Enes Sağlık, Metehan Mustafa Mollaoğlu
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Bandırmaspor: Ioannis Gkalios xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx (Mustafa Saymak dk. 80 ?), Remi Mulumba xx, Sedat Şahintürk xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 45 xx), Kerim Avcı xx, Atabey Çiçek xx, Georgios Koutroumpis xx (Alpay Koldaş dk. 46 xx), Mateusz Holownia xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx (Isaac Tshibangu dk. 81 x), Berkan Mahmut Keskin xx (Okan Alkan dk. 70 x)
Yedekler: Arda Akbulut, Dimitros Manos, İsmet Kayahan Eren, Mehmet Özcan, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Hakan Yeşil (dk. 53 pen.) (Adanaspor), Kerim Avcı (dk. 47) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Gürsel (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: İbrahim Aksu, Burak Can Çamoğlu, Hakan Yeşil, Samuel Tetteh (Adanaspor), Remi Mulumba, Berkan Keskin, Kerim Avcı, Mustafa Saymak (Bandırmaspor)