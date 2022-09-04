Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Eren’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan deneyimli futbolcu İbrahim Öztürk düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

28. dakikada Adanaspor’da Burak’ın sert vuruşu kaleciden Ozan Evren Özenç’ten döndü. Daha sonra topu alan Hakkı meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

52. dakikada Altay sağ taraftan geldiği atakta Tolga Ünlü’nün ortasında Adanaspor kalecisi Hasan Hüseyin boşa çıkınca top Paixao’da kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

63. dakikada Adanaspor’da Roche ceza sahası içine girerken sağ tarafa doğru yaptığı ortada topu alan Burak’ın kaleci Ozan Evrim Özenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ozan’da kaldı.

79. dakikada ceza sahası içine girerken Hakkı’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Can Cengiz xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Ferdi Karadoruk xx

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Youssef Benasser xx (Pedro Nuno dk. 82 ?), Samuel Tetteh xx ( Ahmethan Köse dk. 62 x), Hakan Yeşil xx (Özcan Aydın dk. 62 x), Hakkı Türker xx, Evren Korkmaz xx, Lamin Jallow xx, Burak Can Çamoğlu xx (Metehan Altunbaş dk. 82 ?), Yohan Roche xx, Emre Kaplan xx, Hadi Sacko x (Burak Çoban dk. 27 xx)

Yedekler: Özer Enes Soylu, Yiğithan Güveli, Hüseyin Öztürk, Burhan Tüzün, Ferhat Katipoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Altay: Ozan Evrim Özenç xx, Mohammed Naderi xx (Efe Sarıkaya dk. 78 x), Yusuf Tekin xx (Erdem Özcan dk. 78 x), Nils Björkander xx, Ceyhun Gülselam xx, Eren Erdoğan xx (Mehmet Gündüz dk. 90 ?), Tolga Ünlü xx (Caner Baycan dk. 87 ?), Kutay Yokuşlu xx, Salih Sarıkaya xx, Marco Paixao xx, İbrahim Öztürk xx

Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Murat Uluç, Enes Yetkin, Ege Parmaksız, Arda Gezer,

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Hakkı Türker (dk. 28), (Adanaspor), İbrahim Öztürk (dk. 13) (Altay)

Sarı kartlar: Nils Björkander, Ceyhun Gülselam (Altay), Evren Korkmaz, Lamin Jallow (Adanaspor)